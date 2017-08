Argentino subió al podio en la Final de Oro

BÁSQUET FEMENINO

Argentino logró subir al podio en la “Final de Oro” de la Liga Provincial U 17 de básquetbol femenino.

Las chicas del Turco lograron un meritorio tercer puesto tras derrotar en la última fecha a El Comercio de Alvear por 53 a 43.

Presidente Derqui resultó el campeón, delegando al segundo lugar al quinteto anfitrión 9 de Julio de Bahía Blanca.

Argentino cumplió satisfactoriamente con el cometido por ser su primera experiencia y lograr quedar entre los tres mejores equipos de la provincia de Buenos Aires.

Resultados

Sábado

Nueve de Julio 65 vs El Comercio 59

Argentino 45 vs Pte. Derqui 62

Domingo

Nueve de Julio 62 vs Argentino 36

Pte. Derqui 61 vs El Comercio 55

Argentino 53 vs El Comercio 43

Nueve de Julio 58 vs Pte. Derqui 67

El Plantel

Conducido por el entrenador Héctor “Coco” Nigro, Argentino contó con estas jugadoras: 4) Florencia Passarín, 5) Gisella Balbi, 6) María de los Ángeles Azpeitía, 7) Luisina Solana Blaiotta, 8) Delfina Valenzuela, 9) Sofía Marcaccio, 10) Pilar Carra, 11) Pilar Villarreal, 12) Evangelina Villegas, 13) Micaela Alessandrini, 14) María Di Palma, 15) Milagros Keh.