Jugaron la segunda fecha del torneo Clausura

MINIBÁSQUETBOL

Este sábado tuvo lugar la segunda fecha del campeonato clausura de la Asociación Juninense de básquetbol.

Los partidos se jugaron en su integridad en nuestra ciudad, de acuerdo al siguiente cronograma:

Resultados

Preinfantiles

Los Indios 66 vs San Martín 64

Argentino 50 vs El Linqueño 29

9 de Julio GP vs Porteño PP

Ciclista 33 vs CAVUL 73

Sarmiento 28 vs Junín 31

Mini

Los Indios 4 vs San Martín 0

Argentino 4 vs El Linqueño 0

9 de Julio 4 vs Porteño 0

Ciclista 0 vs CAVUL 4

Próximas fechas

Tercera

San Martín vs Argentino

Club Junín vs Los Indios

El Linqueño vs Nueve de Julio

Cavul vs Sarmiento



Cuarta

Los Indios vs Argentino

9 de Julio vs San Martín

Junín vs Cavul

Porteño vs Sarmiento

Ciclista vs El Linqueño



Quinta

Cavul vs Los Indios

Porteño vs Club Junín

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Ciclista

Argentino vs 9 de Julio



Sexta fecha

Los Indios vs Nueve de Julio

Ciclista vs Argentino

Sarmiento vs San Martín

Club Junín vs El Linqueño

Cavul vs Porteño



Séptima fecha

Los Indios vs Ciclista

Sarmiento vs 9 de Julio

Junín vs Argentino

Cavul vs San Martín

Porteño vs El Linqueño.