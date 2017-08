Facundo Corvalán: "Estoy con muchas ganas de que arranque"

BÁSQUET

El basquetbolista juninense Facundo Corvalán, base del equipo de Bahía Basket nos cuenta cómo han sido los primeros trabajos del equipo y cuáles serán las claves para afrontar una nueva temporada de Liga Nacional.

- ¿Cómo te sentís en estos primeros días de pretemporada?

-Es una pretemporada diferente porque todavía no hemos podido entrenar con el equipo completo. Estamos haciendo mayor hincapié en lo individual hasta que podamos estar todos juntos.

Este año, como se juega la AmeriCup, varios de mis compañeros tienen compromisos de selección.

Creo que esta temporada vamos a mejorar mucho en lo individual, será algo que se verá reflejado en lo grupal a medida que sumemos minutos juntos.

También trabajamos mucho en lo físico.

- ¿Y en lo personal?

-Estoy muy contento con esta post y pretemporada. La estoy exprimiendo al máximo, por suerte me siento muy bien. Estoy con muchas ganas de que arranque la liga.

- ¿En qué puntos hacés hincapié en estos primeros entrenamientos, ya que no se trabaja tanto sobre el juego en sí?

-En estos primeros entrenamientos hicimos hincapié en algunos aspectos defensivos. Estuvimos corrigiendo esos detalles. Además, estuvimos trabajando en las ayudas en la línea de pase.

Después, ofensivamente estamos trabajando mucho en el 1 vs 1 y en jugar más vertical y no tanto con la pelota en la mano. Buscamos mover la bola más rápido y de manera vertical para generar nuevos espacios.

Con la llegada de Anthony estamos trabajando cómo ubicarnos en la cancha cuando él tiene la pelota en el poste bajo. Sabemos que es uno de los grandes pilares del equipo ofensivamente y tenemos que aprovecharlo.

- ¿Cuáles son los objetivos para el cuadrangular amistoso en Perú?

-Como todo torneo que se nos presente vamos a intentar jugar al máximo y lograr el mejor puesto posible.

Este año se agregan nuevos jugadores, entonces tenemos que tratar de adaptarnos lo más rápido posible. Esperemos poder aprovechar estos días en Perú para conocernos y mejorar detalles de nuestros juegos.

La temporada anterior se plasmó el perfil de defender duro y correr. Imagino que este equipo tratará de mantener esa idea

No creo que cambiemos la idea de juego. La idea de defender duro, recuperar la bola y correr de contragolpe se va a mantener porque es una filosofía de Bahía Basket.

Trataremos de cumplir con esta idea al máximo posible.

Nosotros nos sentimos muy cómodos jugando de esta manera y sabemos que es donde podemos sacar ventajas.