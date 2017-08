Argentino perdió ante Presidente Derqui en el debut

BÁSQUET FEMENINO

Argentino arrancó anoche su participación en la “Final de Oro” de la Liga Provincial U 17 de básquetbol femenino.

Las chicas del Turco no pudieron contra Presidente Derqui. El partido se desmadró en el segundo cuarto que perdió 17-8 y no lo pudo acomodar más.

Hoy choca contra 9 de Julio de Bahía Blanca y por la tarde versus El Comercio de la ciudad de Alvear.

Fixture

Ayer

Nueve de Julio 65 vs El Comercio 59

Argentino 45 vs Pte. Derqui 62

Hoy

10 Nueve de Julio vs Argentino (en 9 de Julio)

10 Pte. Derqui vs El Comercio (en club Velocidad)

15.15 Argentino vs El Comercio

17.15 Nueve de Julio vs Pte. Derqui