Los Indios debuta como local frente a Gimnasia y Esgrima de Pergamino

PROVINCIAL DE CLUBES DE BÁSQUETBOL

Los Indios comenzará a jugar como local el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, edición 2017.

Lo hará el 16 de septiembre recibiendo la visita de Gimnasia y Esgrima de Pergamino, un viejo “Lobo” en estos certámenes bonaerenses.

Luego tendrá dos partidos de visitante. Irá a Cañuelas para enfrentar a Juventud y en la tercera fecha recién jugará el Interzonal en cancha de Unión y Progreso de Tandil. Detalle:

Fixture

Primera fecha 16-9

Hogar Berisso vs Saladillo

Los Indios vs Gimnasia Perg.

Sarmiento vs Juv. Cañuelas



Segunda fecha 22-9

Juventud Cañuelas vs Los Indios

Gimnasia Perg. vs Hogar Berisso

Racing Olav. vs Saladillo



Tercera fecha 29-9

Saladillo vs Gimnasia Perg.

Hogar Berisso vs Juv. Cañuelas

Unión Progreso Tandil vs Los Indios



Cuarta fecha 6-10

Los Indios vs Hogar Berisso

Juv. Cañuelas vs Saladillo

Gimnasia Perg. vs Indep. Tandil



Quinta fecha 13-10

Gimnasia Perg. vs Juv. Cañuelas

Saladillo vs Los Indios

Hogar Berisso vs Estrella BB.



Sexta fecha 20-10 (fija)

Saladillo vs Hogar Berisso

Gimnasia Perg. vs Los Indios

Juv. Cañuelas vs Sarmiento Cnel. Suárez



Séptima fecha 27-10

Los Indios vs Juv. Cañuelas

Hogar Berisso vs Gimnasia Perg.

Saladillo vs Racing de Olav.



Octava fecha 3-11

Gimnasia Perg. vs Saladillo

Juv. Cañuelas vs Hogar Berisso

Los Indios vs Unión Progreso Tandil

Novena fecha 10-11

Hogar Berisso vs Los Indios

Saladillo vs Juv. Cañuelas

Independiente Tandil vs Gimnasia Perg.



Décima fecha 17-11

Juventud Cañuelas vs Gimnasia Perg.

Los Indios vs Saladillo

Estrella BB vs Hogar Berisso.