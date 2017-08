Steven Spieth llega a Obras

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

El alero estadounidense Steven Spieth (25/1/1995, Dallas) se convirtió en nuevo refuerzo de Obras Basket, y se sumará al equipo de Carlos Romano durante la gira por España. Los de Núñez suman jugadores para lo que se viene.

Formado en la Universidad de Brown (1.98 mts, 91 kg), convirtió 1.367 puntos en su temporada senior, el quinto en la historia del programa educativo, y promedió 17.3 puntos, seis rebotes y 3.3 asistencias por encuentro en su último año de competencia.

Spieth, hermano del célebre golfista Jordan Spieth, número tres del PGA Tour, participó de la última Liga de Verano en Las Vegas junto al alero argentino Nicolás Brussino, hoy jugador de Atlanta Hawks.

“Puede jugar de frente y de espaldas al aro. Es un jugador inteligente que puede desempeñarse como alero pequeño o grande según las necesidades. Convierte cerca de un 40% en tiros de tres puntos y casi 90% desde la línea de libres. Ataca muy bien el aro y posee gran capacidad rebotera”, señaló Alberto Díaz, director deportivo de Obras Básket.

De esta manera, el equipo aurinegro ya tiene su equipo definido para la temporada entrante. Además de Spieth, aún resta sumarse el centro angoleño Joaquim Valdelicio, quien también se incorporará en la gira por el viejo continente.

Bruera sin escalas a EE.UU.

El juvenil de 19 años seguirá su carrera en la Universidad de Florida Atlantic (FAU). El interno de 2m06 viene de jugar un buen Mundial U19 y se recupera de un esguince de tobillo. Otro proyecto que se va a hacer experiencia por Norteamérica.

Gran oportunidad para superarse. Santiago Bruera seguirá su carrera en EEUU. El interno de 19 años y 2m06 tendrá su oportunidad en la Universidad de Florida Atlantic (FAU). Tras el buen mundial U19 realizado, surgió la oportunidad y no la quiso desaprovechar. Ahora se encuentra recuperándose de un esguince en Córdoba. Dejará Instituto para probarse en otro nivel, sumando los estudios universitarios.

El jugador, comentó que hubo alguien clave en la decisión. Para su llegada a la FAU fue clave Pablo Bertone, su compañero en la temporada en el club de Alta Córdoba. Bertone se formó en esa universidad, habló con los entrenadores, que lo vieron en el Mundial y también tiempo atrás cuando estuvo jugando en Las Vegas con otro combinado nacional.

“Pablo (Bertone) me orientó muchísimo, hizo los contactos”, sostiene el pivote.

“Estoy con los papeles, esperando el certificado analítico porque terminó bien en el cole”, dijo Bruera.

“Voy a jugar, pero también a estudiar, me servirá mucho formarme con el idioma” y respecto al inglés dijo que “Lo entiendo, pero se me complica hablar”, graficó.