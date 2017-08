Argentino debuta mañana contra Derqui

BÁSQUET FEMENINO

Argentino participará este fin de semana de la “Final de Oro” de la Liga Provincial U 17 de básquetbol femenino.

Las chicas del Turco están entre las cuatro mejores de la provincia de Buenos Aires y van por más a Bahía Blanca, dado que allí el club 9 de Julio ganó la licitación para organizarlo.

Argentino debuta mañana sábado ante Presidente Derqui, precisamente el organizador de la etapa eliminatoria. Luego enfrentará a 9 de Julio de Bahía Blanca y finalmente a El Comercio de la ciudad de Alvear, otro favorito, para pelear el título ecuménico.

Fixture

Sábado 26

18 Nueve de Julio vs El Comercio

20 Argentino vs Pte. Derqui

Domingo

10 Nueve de Julio vs Argentino (en 9 de Julio)

10 Pte. Derqui vs El Comercio (en club Velocidad)

15.15 Argentino vs El Comercio

17.15 Nueve de Julio vs Pte. Derqui

El Plantel

Conducido por el entrenador Héctor “Coco” Nigro, Argentino tiene estas jugadoras: 4) Florencia Passarín, 5) Gisella Balbi, 6) María de los Ángeles Azpeitía, 7) Luisina Solana Blaiotta, 8) Delfina Valenzuela, 9) Sofía Marcaccio, 10) Pilar Carra, 11) Pilar Villarreal, 12) Evangelina Villegas, 13) Micaela Alessandrini, 14) María Di Palma, 15) Milagros Keh.