Mauro Araujo ya entrena en Morteros

LIGA ARGENTINA DE BÁSQUETBOL

Mauro Araujo jugará por primera vez en un equipo fuera de la ciudad de Junín y el elegido es Tiro Federal de Morteros.

El escolta Juninense se formó en el Club Los Indios y en U17 decidió seguir su proceso en formativas en Argentino. En el Turco, entrenó con el plantel que luego ascendería a la A con la dirección técnica de Adrián Capelli.

Tras no contar con mucha participación, Araujo se mudó a San Martín donde tuvo una destacada actuación en las Ligas Provinciales U19 y en el Torneo Federal.

En busca de un crecimiento económico y deportivo, el escolta pasó a Sarmiento donde tuvo dos muy buenas temporadas en el Torneo Federal.

Cuando demostró que estaba para un nivel más, llegó Ciclista para contratarlo y tuvo la posibilidad de jugar TNA por primera vez. Estuvo a la altura y jugó dos campañas seguidas con buenos números.

Buscando un cambio de aire, le llegó esta chance en Tiro Federal. "Llegué ayer a la ciudad y la verdad que todavía no puedo creer lo que es el club. Tiene un predio enorme donde hay lugar para todas las disciplinas. Además parece un club muy ordenado. Ya estuve visitando la cancha de básquet y es una cancha muy linda, amplia y donde están terminando unos vestuarios nuevos", comentó.

En cuanto a la ciudad solamente la crucé en auto para llegar al club, pero todavía no pude salir a recorrer. Por lo que vi es muy linda y tranquila, tiene un lago en el medio que se ve hermoso"

Será la primera vez que salga de Junín y contó sus sensaciones: "No sé si es el momento justo o no, eso creo que nunca se va a saber. Lo que sí sé es que salir de Junín me agarró en un momento de bastante madurez, y creo que esto me va a servir para seguir creciendo como jugador y persona"

"La elección de Tiro fue tomada junto a mi familia y mi agente. Creíamos que el lugar era el adecuado para seguir creciendo y además algo que me motivó a mí fue el hecho de jugar la zona norte, donde nunca tuve la posibilidad de cruzar con los equipos"

"La verdad que la fecha en la que llegué fue por órdenes del cuerpo técnico. Todos los jugadores llegamos entre el 10 y 13 de agosto para dar inicio a los trabajos el martes 15. También creo que tuvo que ver la fecha el hecho de jugar el Súper 8, que será del 24 a 27 en Córdoba capital"

"Sinceramente cada equipo que vi en el armado de la zona norte es muy bueno, hay muchos jugadores que no conozco, por mi corta edad y porque nunca los crucé, pero que sí vi en videos o sé que son muy buenos. Creo que va a ser un año muy competitivo".

"Me encantó la idea. Yo no sabia nada hasta el viernes pasado cuando Maxi Tamburini volvió a Junín y me contó del torneo. Me pareció muy bueno, ya que podemos tener unos partidos de preparación de primera contra los otros equipos de la provincia y sobre todo por enfrentar equipos de liga".

"Primero que nada les quería agradecer por todos los mensajes que recibí de la gente de aquí, deseándome mucha suerte. Y después que confíen en el equipo, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha. También espero que tengan la posibilidad de seguirnos durante todo el torneo".

Atenas y sus foráneos

El Griego Maragato abrochó a sus dos foráneos de cara al próximo TNA. Renovó a Scott Cutley y fichó a Joseph Efese para potenciar la zona pintada. La semana arrancó con novedades en Carmen de Patagones. Atenas cerró a los dos extranjeros que tendrá en la edición 2017/18 del Tras la confirmación de la contratación de los foráneos, Facundo Sucatzky señaló: "La sensación es de felicidad en primera medida, se ha dado la continuidad de casi todos los jugadores y eso es un plus por el grupo que es lo más importante en el armado y después porque se conocen mucho. Creo, indudablemente en la calidad de ellos ,y confió en que jugarán en equipo como me gusta a mí".

Cutley, la gran figura de la última campaña, continuará un año más. El ala pivot fue clave para llegar a las finales de la Conferencia Sur al sumar 17.8 tantos, 8.9 rebotes y 3.9 asistencias por noche.

Por otro lado, el conjunto Maragato concretó el arribo de Joseph Efese. Interno estadounidense de 27 años y 1.98m, disputó el final de la temporada pasada en Gimnasia de La Plata. Durante su estancia en el Lobo promedió 15.9 puntos y 8.2 tableros. A nivel universitario vistió la camiseta de Central Connecticut State, mientras que como profesional jugó en Uruguay para Anastasia y Capitol.

"Con respecto a los extranjeros busqué un complemento para Scott (Cutley) buscando un jugador atlético y Joe Efese encaja justo en la idea que vamos a proponer, es un jugador muy intenso, agresivo y junto con Scott van a ser una gran dupla" declaró el entrenador jefe córdobes.

De esta manera el plantel de Facundo Sucatzky quedó con todos sus cupos mayores confirmados: Hernán Etchepare, Martin Percaz, Emiliano Agostino, César Lavoratornuovo, Scott Cutley y Joseph Efese.

Por último, Sucatzky dejó bien clara cual es su mirada acerca de la conformación de su equipo "El mejor equipo no es el que tiene los mejores jugadores, sino el que tiene los jugadores que mejor juegan en equipo".

Maurino es el asistente de Deportivo Norte

Guillermo Maurino será desde esta semana el nuevo asistente técnico de Deportivo Norte en la primera temporada del equipo en la Liga Argentina.

Guillermo Maurino nació en la ciudad de Sunchales, es ex jugador de básquet, médico deportólogo y técnico. Ha trabajado en el club Ciclón de Rosario, en el año 2013 también pasó por Club Carcarañá para trabajar en el básquet como asistente de Federico Giulianelli.

Luego emigró hasta el año 2016 a Chile para trabajar como asistente en el Club Deportivo Valdivia, el campeón de la Liga Chilena.

Desde esta semana formará parte del cuerpo técnico de Deportivo Norte como asistente técnico junto a Andrés Scipioni y Ariel Canali. Sin dudas es un refuerzo de calidad que se suma al ya prestigioso equipo que lidera el DT Alejandro Cupulutti.