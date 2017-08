MINIBÁSQUET

Aprovechando el feriado del lunes pasado, el campeonato Clausura de Minibásquetbol disputó la primera fecha, de acuerdo al siguiente cronograma de partidos:

Resultados Preinfantiles

Sarmiento 29 vs Los Indios 49

Junín 49 vs Ciclista 24

El Linqueño 34 vs San Martín 43





Mini

Junín P vs Ciclista G

El Linqueño G vs San Martín P

Próxima fecha

Sábado 26

Los Indios vs San Martín

Argentino vs El Linqueño

9 de Julio vs Porteño

Ciclista vs CAVUL

Sarmiento vs Junín