Oggero llega a Ciclista

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

Ciclista Juninense sigue sumando fichajes de cara al próximo TNA. En este caso, la comisión directiva oficializó el fichaje del ala pivot Federico Oggero.

El Rosarino jugó en San Martín de Marcos Juárez, Rosario Central, Oberá TC, Almafuerte, Municipalidad de Junín y últimamente en Talleres (Gálvez).

Con respecto a su llegada, el jugador dijo: "Estoy en verdad muy contento de poder formar parte de un club con tanta historia en el básquet nacional, y de una ciudad como Junín, donde se vive apasionadamente este deporte”.

Y agregó: "A la gente de Ciclista, decirles que voy a dar lo mejor de mí para que juntos podamos lograr todos los objetivos y poder ganarme su cariño."

Además, tuvo experiencia con distintas selecciones:

Selección Provincial participaciones (años y categoría):

Santa Fe, Cadete Año 2008

Santa Fe, U-17 Año 2009

Selección Argentina participaciones (años y categoría):

Sudamericano U-17 Año 2009

Oggero se suma a Karel Guzmán, Rodrigo Goncalvez, Ignacio Laterza, Nahuel Paciotti y Xavier Carreras.



Gimnasia, con todos los criollos

Gimnasia continúa renovando nombres que representaron al club desde su vuelta al Torneo Nacional de Ascenso, en el 2015. Después de garantizar la continuidad de tres perimetrales y de su director técnico, ahora se aseguró contar un año más con Esteban Rusconi y Lisandro Villa.

Villa fue la última confirmación del equipo platense, tras no poder disputar los últimos playoffs por una hernia de disco. Nacido en Cañada de Gómez hace 30 años, pasó por varios elencos en el TNA: Unión de Santa Fe, Olimpia de Venado Tuerto, Banda Norte de Río Cuarto y San Isidro de San Francisco, jugando además para Gimnasia en la 2007/08 y en la 2008/09. El ala de 1,98 metros fue el goleador del plantel en la pasada temporada, al promediar 18,3 puntos (82% en libres) y 5,5 rebotes.

Esteban Rusconi volverá a ocupar la base de Gimnasia.

Rusconi defiende los colores del Lobo hace más de una década y, pese a que las lesiones no le permitieron regularidad en la última temporada, fue fundamental para que el equipo llegue hasta los Cuartos de Final de la Conferencia Sur. El base platense de 30 años promedió 7,2 puntos (33% en triples) y 3,5 asistencias la pasada edición.

De esta forma, el elenco que será dirigido por César Adriani ya tiene confirmado a Leonardo La Bella, Esteban Rusconi (bases), Juan Pablo Lancieri (escolta U23), Matías Sesto, Rafael Rosende (aleros, Rosende ocupará ficha U23), Lisandro Villa y Matías Rodríguez Barrionuevo (alas, este último U23). Aún restan por confirmar a sus dos internos foráneos, ya que aún no pudo destrabar la situación del ex Ciclista Juninense Howard Wilkerson (de última temporada en Atenas de Carmen de Patagones) ni la renovación de Joseph Efese.