Nueve de Julio dio la vuelta en el “Tomás Corrado”

MINIBASQUETBOL

Nueve de Julio ganó el campeonato de mini tras imponerse en la tarde de ayer a Los Indios por 58 a 51 por el torneo "Pronto Pago". El partido se jugó en el estadio "Tomás Corrado", que presentó un muy buen marco de público para la ocasión.

Próxima fecha

En tanto el campeonato local de minibásquet proseguirá su marcha con la fecha que se disputará en su totalidad el sábado 19 del corriente de acuerdo al siguiente cronograma de partidos:

10 Porteño vs. Argentino

10 El Linqueño vs. San Martín

Lunes 21 de agosto (feriado):

10.30 Sarmiento vs Los Indios

10 Junín vs Ciclista

10.30 Cavul vs. 9 de julio.