Triunfo de la selección ante Brasil en la AmeriCup

BASQUET FEMENINO

Por vez primera en su historia, la Selección femenina superó a Brasil en un premundial. Fue la diferencia más amplia dentro de los cinco triunfos que se registran. Además, Melisa Gretter se convirtió en la máxima asistidora nacional en premundiales.

Como todo clásico, ninguno de los dos equipos se sacó ventaja de arranque. Ambas escuadras priorizaron sus defensas, y en esa lucha de fuerzas, Argentina prevaleció bajo el tándem Gretter-González, las cuales sumaron 14 de los 18 tantos nacionales del primer cuarto.

Empecinado en jugar cerca del canasto, Brasil chocó ante un resguardo local que con inteligencia no se cargó de faltas, pero de igual forma, no cedió.

El primer golpe de nuestras chicas se dio pasado el promedio, cuando a través de un parcial de 7-0, se adelantaron 14-8; y a pesar de una respuesta tibia de su adversario, nunca perdieron las riendas del match; llegando al segundo capítulo 18-14 arriba.

Las goleadoras criollas cambiaron allí, pero no así su entrega defensiva. La juninense Macarena Rosset sumó 10 (no anotó más en el resto de la noche), y Andrea Boquete otros 8, en un segmento en el cual la celeste y blanca cosechó 20.

Si bien de a ratos la ofensiva pareció trabada, el adversario no encontró recursos para dar un efectivo golpe de timón; anclado en una zona que tampoco la ayudó.

Ante ese panorama nuestras chicas siguieron alejándose, dejando atrás el 26-18 del promedio; para saltar a un 31-20 a falta de tres minutos (5-2), y un clave 38-21 sobre el cierre (7-1); que las dejó en una gran posición de cara a la segunda mitad.

El descanso no alteró el trámite. El aplomo de Las Gigantes no cambió en lo más mínimo, y con pasajes de gran básquet se siguieron escapando.

Ya en los primeros tres minutos, a través de una ráfaga de 8-2, rompieron la barrera de los 20 (21 de luz, 46-25); para un par de posesiones más tarde, con un buen pasaje de Débora González, llegar a 24 (51-27).

Pese a ese presente, y sorpresivamente, Brasil no alteró su política defensiva. El mejor momento de estas se dio sobre esos instantes cúlmines, donde a través de un 9-4, restaron apenas la distancia, que al momento de entrar al cuarto final, fue de 22, 60-38.

Con el reloj y el tanteador a su favor, nuestras chicas no regalaron un segundo de ese periodo. La rotación continuó, y pese a tener momentos donde el movimiento de balón no dañó el resguardo brasileño, el cotejo estaba por demás controlado.

Poco a poco el público, que se dio cita en gran número, fue levantando el aliento ante el final inevitable e histórico, debido a que por vez primera Las Gigantes le ganaron al clásico rival en un premundial, y además, por la más amplia diferencia.

Ayer viernes los equipos tuvieron jornada de descanso, aunque nuestras chicas entrenaron por la tarde. En tanto que hoy sábado será momento de semifinales, con boletos mundialistas en juego.

Síntesis

Argentina (68): Melisa Gretter 12, Débora González 18, Andrea Boquete 16, Ornella Santana 0 y Agostina Burani 6 (inicial); Macarena Durso 2, Mara Marchizotti 0, Macarena Rosset 10, Celia Fiorotto 4, Natacha Pérez 0 y Julieta Armesto 0. DT: Cristian Santander.

Brasil (49): Tatiane 2, Kelly 0, Gilmara 18, Izabella 5 y Bárbara 0 (inicial); Raphaella 15, Jaqueline 0, Patricia 0, Joice 6, Ega 0. Parciales: 18-14 / 38-23 / 60-38. Árbitros: Vázquez – Bartel – Gaytan.