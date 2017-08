Se define hoy el campeonato “Eduardo Palomo”

MINIBASQUETBOL

A partir de las 10.30 comenzará a definirse el campeonato apertura de minibasquetbol, organización que preside Analía Simón.

El certamen se denomina “Eduardo Palomo”. Se juega un cuadrangular en el club Los Indios de acuerdo al siguiente cronograma de partidos programados:

ZONA A

10.30 Los Indios vs Argentino: cancha de Los Indios

10.30 Cavul vs 9 de julio: cancha de Sarmiento

15 Los 2 perdedores por el tercer y cuarto puesto: cancha Los Indios

17 Los 2 ganadores por el primero y segundo puesto: cancha Los Indios



La fecha del sábado 19 de agosto será:

10 Porteño vs. Argentino

10 El Linqueño vs. San Martín

Lunes 21 de agosto (feriado):

10.30 Sarmiento vs Los Indios

10 Junín vs Ciclista

10.30 Cavul vs. 9 de julio.