Rodrigo Goncalves, refuerzo interior de Ciclista

TORNEO NACIONAL DE ASCENSO

El Club Ciclista Juninense cerró su segunda ficha extranjera para la temporada 2017/2018 del Torneo Nacional de Ascenso, se trata de Rodrigo Goncalves, interno de 2.01.

Rodrigo Goncalves nacido en San Pablo, Brasil el 3 de enero de 1987 llega a Ciclista para fortalecer el juego interior verdirrojo, tras jugar la última temporada en el Club Auriblanco de Uruguay, donde hizo historia por ser el primer extranjero del equipo de Montevideo, promediando 24 puntos y 10 rebotes.

El pivote también cuenta con experiencia en México (Linces) y Europa, más precisamente en España desde la 2014/2015 en el BVM2012 donde renovó una campaña más, para luego recaer en el CordoBasket en 2016/2017.

Con esta confirmación, Guillermo Tasso ya cuenta con Nahuel Paciotti, Xavier Carreras, Ignacio Laterza, Karel Guzmán y el pivote brasilero en su plantel. En los próximos días, se irán confirmando nuevas fichas de cara a la temporada 2017/2018.

Trayectoria de Rodrigo Goncalves:

2016/2017 Club Auriblanco de Uruguay (Liga Metropolitana Uruguay)

2016/17 Cordobasket (EBA España)

2015/16 BVM2012 (EBA España)

2014/15 BVM2012 (EBA España)

2014/15 Osasco (Brasil)

2013/14 Esperia (Brasil)

2012/13 Palmeiras (Brasil)

2011/12 Palmeiras (Brasil)

2010/11 UVM Linces (México)

Saborido en Libertad

En la tarde del martes 8 de agosto, el presidente Eduardo Grosso, flanqueado por los vicepresidentes de la Comisión Directiva y nexos de las subcomisiones de básquet y fútbol, oficializó la participación del Club Libertad en la próxima temporada del Torneo Nacional de Ascenso.

En la rueda de prensa, los dirigentes ratificaron el compromiso de que los deportes profesionales se sustentarán con recursos genuinos obtenidos por las respectivas subcomisiones y se firmaron los avales correspondientes que garantizarán el no perjuicio a la institución en caso de déficit presupuestario.

Con un amplio antecedente de trabajo en divisiones formativas, los dirigentes aurinegros eligieron al ex entrenador de Ciclista Juninense, Sebastián Saborido, para que dirija al plantel de Libertad en la temporada 2017/18 del Torneo Nacional de Ascenso. "Estoy orgulloso de la convocatoria de Libertad en esta etapa de cambios porque es un club con una gran historia" afirmó.

"Espero estar a la altura de las exigencias del club porque es una gran responsabilidad aunque también me genera una gran motivación" respondió el entrenador que obtuvo el subcampeonato con la selección de la provincia de Santa Fe en la última edición del Campeonato Argentino de Mayores.

El "coach" ya hace 25 años que está ligado a la conducción técnica y en su gran mayoría trabajando con divisiones formativas. Fue 3 veces subcampeón argentino con la selección santafesina en el Campeonato Argentino de Mayores y su último antecedente es la asistencia técnica en el equipo de Salta Basket que militaba en el TNA.

Petrolero retuvo a Jaule y contrató a Pau

El matador puso inicio en el armado de su plantel y mantuvo a Daniel Jaule como entrenador del equipo. La primera incorporación fue el escolta Ariel Pau, que viene de salir campeón con Comunicaciones.

El DT que guió al “matador” a los cuartos de final de la zona sur del TNA durante las dos últimas temporadas, buscará mejorar las campañas anteriores.

Desde la dirigencia se dijo: “Creemos en el proyecto con Daniel como coach y manager del básquetbol del club en general, no sólo al frente del básquetbol profesional, sino también coordinando y trabajando en conjunto con las inferiores”.

Por otro lado “queremos que Daniel sea el Ferguson de Petrolero, él es el gran artífice de este sueño hecho realidad y queremos seguir soñando juntos por un Petrolero Argentino, en los primeros planos del básquetbol nacional”.

“Los objetivos se están cumpliendo, hemos obtenidos logros deportivos que quizás ni siquiera imaginábamos, las inferiores del club se están fortaleciendo, y tenemos el agrado de poder decir que hay varios chicos que han debutado en este torneo con buenas actuaciones, y que debajo de ellos también aparecen lindas camadas de futuros profesionales, es la manera en la que hemos decidido trabajar, y Daniel es el artífice de todo esto.”

Con esta confirmación, Petrolero Argentino también ratifica su participación en el TNA, temporada 2017/18, donde ya comenzó a moverse en el mercado de pases, hablando con representantes y jugadores para poder lograr una planilla competitiva y a gusto del flamante coach. “Estamos muy esperanzados y entusiasmados con los nombres que circulan dentro de nuestra institución, seguramente, estaremos confirmando en estos días nuevas figuras que vestirán la camiseta del matador en la próxima temporada".

Llega Pau

Petrolero confirmó la primera incorporación de cara a la temporada 2017/18 del Torneo Nacional de Ascenso. Se trata del ex Argentino de Junín, Ariel Pau, escolta de 32 años y 1.84 metros de altura.

Ariel Pau viene de disputar el TNA con Comunicaciones, equipo con el que logró el ascenso a La Liga. El jugador promedió 10.6 puntos, 1.31 rebotes y 2.77 asistencias en 27:28 minutos de juego. El ex Sionista tuvo además un 62% en dobles, un 38% en triples y un 78% en tiros libres, a lo largo de 49 partidos.

Petrolero será el quinto equipo para Pau en la segunda categoría de nuestro básquet: previamente registra pasos por La Unión de Formosa (2006/07 y 2008/09), Argentino de Junín (2007/08), San Martín Corrientes (2010/11) y el mencionado en la pasada temporada con Comunicaciones.