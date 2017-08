Ganaba Ciclista y se suspendió

LIGA PROVINCIAL U 17

Ciclista Juninense se imponía sobre Argentino 33 a 27 al cabo del primer tiempo, pero las goteras por la intensa lluvia no permitieron la reanudación del partido.

Ciclista, que no contó con los hermanos Orcesi ni Bruno Conti, hizo un primer tiempo excelente aplicando una marca personal sobre Facundo Jápez a quien no lo dejó libre ni un instante.

Argentino no pudo hacer lo mismo con Tobías Franchela, quien concretó el 70% de los goles Verdirrojos en solo dos cuartos jugados.



Hoy Ciclista visita a 9 de Julio buscando directamente la clasificación y, por ende, hacer que el partido de anoche quede sin definición.

Sexta fecha

Hoy

20 U 17 9 de Julio - Ciclista