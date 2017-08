Jornada de capacitación para entrenadores

BÁSQUET LOCAL

Este sábado tuvo lugar en la sede de la Asociación Juninense de Básquetbol una charla de capacitación para entrenadores de minibásquetbol.

La misma fue consensuada con el departamento de Mini que preside Analía Simón y estuvo a cargo de los árbitros profesionales del Colegio Fortunato Costa.

Precisamente el salón de los árbitros, dentro de la AJB, fue el lugar de la reunión. Este tipo de charlas son sumamente necesarias, no solamente en Junín, sino en el país.

El gran problema del básquet nacional es que los estamentos (desde dirigentes a jugadores) no conocen las reglas del deporte que están viendo o jugando. Y acá radican todos los entremeses.

Se quejan los de adentro –que no entienden demasiado- enardecen a los de afuera –que entienden menos pero si los de adentro lo dicen, a la carga Barracas- y termina en un escándalo generalizado que –en el 99% de los casos- son infundados o pueden tranquilamente evitarse.

Liga U 17

Argentino visita esta noche a Ciclista Juninense buscando el “1” absoluto que le permita tener localía “eterna” para la etapa zonal de la Liga Provincial U 17 de Básquetbol. Detalle:

Quinta fecha

Hoy

20 U 17 Ciclista - Argentino

Libre: 9 de Julio

Sexta fecha

Martes 8

20 U 17 9 de Julio - Ciclista

Libre: Argentino.