Xavier Carreras también sigue en Ciclista

TNA

Ciclista le va dando forma a su equipo de cara a lo que será una nueva temporada en el Torneo Nacional de Ascenso. El club oficializa la renovación del contrato de Xavier Carreras, que se suma al base Nahuel Paciotti.

El alero tiene 22 años y mide 1.98 metros. Nació el 9 de octubre de 1994 en República Dominicana. Tuvo pasos por River Plate, San Lorenzo de Chivilcoy y Tomás de Rocamora, para luego llegar al verdirrojo y renovar por un año más.

“Estoy muy contento de volver a defender la camiseta verdirroja. Sabemos que seremos un grupo muy joven y por ese motivo tenemos que estar muy fuerte física, psicológica y mentalmente para enfrentar de igual a igual a cualquier adversario que tengamos enfrente. No dudo que podamos hacerlo”, comentó.

Además, se dirigió a la gente: “Quiero agradecerle a la gente del club por todo el apoyo que nos brindó la pasada campaña, va a ser la segunda temporada que comparta con ellos. No terminamos como pensábamos, pero este año vamos a dar todo para cumplir los objetivos que nos propongamos”.

Kelly volvió a Barrio Parque

Juan Kelly regresó a la institución y el elenco cordobés ya cerró su plantel. Lautaro Rivata, Emiliano Rossi, Agustín Jure, Julián Chiera, Juan Kelly y Nicolás Lauría (mayores), Luciano Guerra, Gastón Marozzi y Tomás Ligorria (U23) serán los jugadores disponibles para su entrenador, Alejandro Lotterio.

Será la cuarta campaña de Juan Kelly en “El Verde del Sur”, luego de llegar como recambio el 25 de marzo de 2011, cuando el club estaba jugando la Liga Cordobesa y dos años más tarde lograr el ascenso al TNA frente a Regatas de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

Durante todas las participaciones en torneos nacionales con los colores de Barrio Parque, el nacido en Viedma, Río Negro jugó 103 partidos, marcando 1832 goles, promediando 17,79 tantos por juego, siendo ahora el tercer goleador en certámenes nacionales con la camiseta verde, detrás de Andrés Mariani (2481) y Lautaro Rivata (1866).

Luego de su partida de Barrio Parque en el año 2014, Kelly pasó a Instituto Atlético Central Córdoba, donde fue campeón, ascendiendo a la Liga Nacional.

En la temporada 2015/16, Juan jugó en Unión de Santa Fe, donde quedó eliminado en Cuartos de Final frente a Barrio Parque.

En la temporada pasada el goleador estuvo en San Isidro de San Francisco, donde fueron eliminados en Semifinal de la zona Norte frente a Hindú de Resistencia.

El plantel de Barrio Parque para esta temporada estará integrado de la siguiente manera: Lautaro Rivata, Emiliano Rossi, Agustín Jure, Julián Chiera, Juan Kelly y Nicolás Lauría (mayores), Luciano Guerra, Gastón Marozzi y Tomás Ligorria (U23), mientras que los jugadores juveniles serán Nicolás Xynos, Gonzalo Guevara, Tobías Cravero y Federico Floreano.

Director Técnico: Alejandro Lotterio. Asistente: José María Gutiérrez. Preparador Físico: Mauricio Moyano. Kinesiólogo: Marcos Ferreyra. Médico: Darío Krislao. Utilero: Gustavo Gallardo.

Pisani, el técnico de Viedma

El entrenador bahiense regresa al TNA tras sus dos temporadas en Estudiantes de Olavarría. Viene de dirigir a Ancud de Chile. Reemplaza a Hiriart, que ya se había despedido de la institución luego de quedar eliminado ante Atenas de Patagones.

Contundente y sin titubear, el nuevo entrenador de Deportivo Viedma no dejó margen para la duda. José Luis Pisani firmó contrato y será el técnico de la Fusión en la temporada 2017/2018 del Torneo Nacional de Ascenso. También están confirmados el base y capitán Pedro Franco y el escolta Alexis Knecht.

“Me sedujo la propuesta de dirigir a Deportivo Viedma, ya que es un equipo que siempre quiere ser competitivo, hace años que está en los primeros planos del TNA y, que además, tiene dirigentes que trabajan para estar entre los mejores. Esas fueron, básicamente, las aristas que me motivaron para cerrar mi contrato. La Institución tiene demasiado sentido de pertenencia y eso es algo que a mí me gusta mucho de los lugares donde trabajo”, aseguró.

Pisani nació en Bahía Blanca hace 40 años, prácticamente en una cancha de básquet, ya que sus padres eran dirigentes del club de barrio La Falda y él pasaba gran parte del día ahí. Se metió en el mundo de entrenador a los 15 años y en su temporada 14 como DT profesional aclaró que le gusta un juego versátil.