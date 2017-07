Massarelli: "Argentino debe encontrar buena química"

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Luciano Massarelli estuvo en Junín firmando el contrato con el Turco y Democracia dialogó mano a mano con el escolta.

El ex Ciclista, jugó Liga Nacional “A” en Peñarol de Mar del Plata y Ciclista Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

Sobre las expectativas que tiene para el próximo año, declaró: "La verdad es que las expectativas que tengo son muy buenas. Lo que me gustó es que Chiche Japez y la directiva mostraron interés en mí desde el primer momento. Estoy con muchas ganas de empezar a jugar con mis nuevos compañeros."

Con respecto a los objetivos, el basquetbolista oriundo de Capital Federal comentó: "Mi gran objetivo personal en este momento es llegar al 100% a la pretemporada con el tema de la recuperación de la lesión que sufrí en la rodilla. Me operé en diciembre del año pasado y vengo entrenando muy duro para terminar totalmente la rehabilitación. No me fui de vacaciones para seguir entrenando y estar óptimo. En cuanto a los objetivos grupales, Argentino debe encontrar buena química. Eso es lo primordial, hacerlo rápido. Si querés llegar lejos en la Liga, eso no puede faltar. Además, fuera del campo, todos debemos tirar para el mismo lado."

En cuanto a las referencias que tiene de Argentino, dijo: "Siempre lo vi bien a Argentino, no como un rival. En cuanto a sus actuaciones, me parece que ha logrado hacer grandes papeles con bajos presupuestos y ha dejado afuera de play-off a equipos como Obras Sanitarias de la Nación.

Ojalá lo repitamos esta nueva temporada y lleguemos lejos en play-off, también para completar otro gran año."

Por último, habló nuevamente sobre su estado físico: "Ahora me encuentro bien, pero quiero entrenar ya porque he perdido confianza con el tema de la lesión. Cuando entrene y juegue voy a sentirme al 100% de mi capacidad basquetbolística dentro de la cancha."

Anthony Smith a Estudiantes

Estudiantes de Concordia continúa con el armado del plantel para afrontar una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol y el debut absoluto en la próxima edición de la Liga Sudamericana.

En las últimas horas se confirmó la llegada de un jugador estounidense. Se trata de Anthony Smith, quien se convertirá así en una de las fichas extranjeras que tendrá Lucas Victoriano en el armado de su plantilla.

Smith, nacido el 4 de octubre de 1986 en Oklahoma City, es un ala pivot de 31 años que mide 1,96 m y tiene un peso de 100 kg. El nuevo foráneo del plantel viene de jugar en varias ligas europeas como España, Francia, Alemania y Polonia.

El interno norteamericano se suma así a las confirmaciones de Sebastián Orresta, Leandro Vildoza, Mateo Bolívar y Emilio Domínguez como parte de la plantilla que participará por quinta temporada consecutiva de la máxima categoría del básquetbol argentino.

Olímpico ya tiene cuerpo técnico

Olímpico de La Banda confirmó en las últimas horas el cuerpo técnico que tendrá a lo largo de la temporada 2017/2018. De la mano de Hernán Laginestra, el Negro intentará llegar lejos en la próxima campaña a nivel local.

1) Entrenador en Jefe: Hernán Laginestra

- Último paso en Estudiantes de Concordia como entrenador principal. Desde el año 2012/13 (TNA) y desde el 2013 hasta el 2017 (Liga A). Además de la categoría de élite (2006/07 con asistente en Regatas Corrientes y 2004/06 como asistente y entrenador principal en Estudiantes de Olavarría), registra pasos por el TNA (2009/12 Asociación Italiana, 2008/ Ciclista Juninense). También dirigió Liga B (2002/03 Sportivo Pilar y 2003/04 Unión de Sunchales). En seleccionados nacionales fue asistente en el combinado nacional U21 en la temporada 2005/06.

Viene de ser considerado por sus pares como el mejor entrenador de Liga Nacional 2016/17.

2) Primer Asistente: Damián Gamarra

- Último paso por Banda Norte de Rio Cuarto, Córdoba, como Coordinador general.

- Desde el 2013 al 2017 en La Unión de Colón. Las primeras 3 temporadas como asistente (Santiago Rimoldi y Martin Guastavino) y la última como entrenador principal, todas en el TNA.

- Desde el 2009 al 2012 en Firmat FBC, como asistente de Mario Guzmán, Horacio Seguí y Hugo Miraglia, como asistente. 2012/13 Entrenador en el TFB.

- Hasta el 2009 trabajó en clubes de Buenos Aires (Provincia y Capital) con diversas categorías, desde inferiores hasta primera división.

3) Segundo Asistente y Entrenador Liga de Desarrollo: Franco Cuchetti

- 2015/17 Primer Asistente en Olimpo de Bahía Blanca en el Torneo Nacional de Ascenso.

- 2014 – 2015 Primer Asistente en Olimpo de Bahía Blanca en el Torneo Federal

- 2013 Entrenador de la Selección Río Negro.

- 2012 Segundo Asistente del Club Progreso en el Torneo Federal.

- Del 2010 - 2013 Entrenador categorías formativas club del Progreso de Bahía Blanca.

4) Preparador Físico: Ramiro Peragallo

- Es profesor de educación física y se vino desempeñado como preparador físico las dos últimas temporadas de la Liga Nacional en Estudiantes de Concordia.

5) Preparador Físico (Part Time): Alejandro Faisal

- Es profesor de educación física y se vino desempeñado como preparador físico las seis últimas temporadas de la Liga Nacional en el Club Ciclista Olímpico La Banda.

6) Entrenador Liga de Desarrollo: José María Geréz

2017- Entrenador Principal Categorías U17 y U19 y Mayores en el Club Ciclista Olímpico La Banda.

2017- Entrenador Principal Selección U17 de Santiago del Estero.

2017- Ayudante Técnico Liga de Desarrollo del Club Ciclista Olímpico

2017- Coordinador de Categorías Formativas del Club Ciclista Olímpico.

2016 - Entrenador Principal Categorías U17, U19 y Mayores

2016 - Entrenador Principal Selección U17de Santiago del Estero

2016 - Ayudante Técnico Liga de Desarrollo del Club Ciclista Olímpico.

2015 - Entrenador Principal Categorías U-17

2015 - Ayudante Técnico Categorías U19 en Club Ciclista Olímpico, La Banda.

2015 - Ayudante Técnico Liga de Desarrollo en el Club Ciclista Olímpico

2015 - Entrenador Principal Selección U15 de Santiago del Estero.