Santiago Scala: “Quisiera que todos vean lo que es San Lorenzo como estructura”

Por fin pudo darse el gusto Santiago Scala. Se le había quedado atragantado hace 2 temporadas, cuando con Gimnasia de Comodoro estuvo cerca pero finalmente el campeón fue Quimsa de Santiago del Estero.

Luego de un año en el Club de Regatas Corrientes, justamente su rival en la final, decidió incorporarse a San Lorenzo de Almagro para ser uno de esos titulares que Lamas tuvo en el banco a disposición para mantener el nivel y la intensidad al momento de comenzar la rotación.

“Es algo bárbaro, único. Algo que uno sueña desde que juega a este deportes. Yo había estado cerca en Comodoro, no se dio en esa oportunidad. Aquel año aprendí que no sólo es básquet, ganar o perder. Se viven y se sienten cosas. Ese año tuvimos un grupo bárbaro, que nadie daba mucho por lo que éramos, y nosotros juntos llegamos bien lejos. Estuvimos cerca pero no se dio. Saqué eso”, cuenta el Panda con las sensaciones a flor de piel y rodeado de personas que lo saludan.

Admite que “este año se dio más o menos parecido. Un grupo bárbaro, varios daban como que íbamos a ganar fácil, pero para nosotros no lo fue”.



¿Si te preguntan de qué jugás, vos qué decís?

De base. 1-2. Juego como base, pero me siento cómodo cuando me usan como dos, como que me suelto más con el tiro, el gol.



¿Por qué es tan abrumador este equipo de San Lorenzo?

Porque nadie jugó con egocentrismo, nadie jugó para sí mismo. Todos jugamos para todos y creo que la base fue jugar sin hacer caso a eso que todos decían que ya teníamos ganado el campeonato antes de jugarlo. Se nos dio.



¿Por qué un jugador prefiere venir a jugar a San Lorenzo con minutos acotados y ser de rol, en vez de ir a otro lado?

Porque creí que el club, el proyecto y lo que se vive acá iba a ser algo único, como lo es. Yo no sé si sigo o si no sigo, pero si me toca irme la verdad que lo que quisiera es que los demás clubes vean esto porque estamos re cómodos, siempre. No nos falta nada. Vine para esto, justo se me dio. Pero como club, como proyecto, como idea, como todo lo que es, quisiera que todos vean lo que es, aunque muchos están en contra.

De afuera da la sensación que San Lorenzo ofrece una estructura de contención y desarrollo muy buena para los profesionales, que ayuda optimizar su potencial y enfocarse únicamente en el básquetbol…

Muchos hablan del tema de los sueldos o lo que sea, pero no hay nada más lindo para un jugador que esto. Trabajar, pasarla bien. Clubes como este hacen que uno esté cómodo, que piense solamente en jugar y que sirva para lo que viene.



¿Qué considerás que aprendiste esta temporada en San Lorenzo?

Yo no soy de ver mucho mis números, porque considero que si nos va bien, a mí me va bien. Creo que este año se vio más eso. No tuve tanto tiempo en cancha pero siempre quise dar, ya sea con una palabra de apoyo, con un “vamos”, con lo que sea para que sigamos juntos porque estamos bien así y porque lo que queríamos todos era esto, ser campeones. Me llevo eso, aunque no jugué tanto tiempo como uno sueña siempre, rescato que no vale nunca lo de uno sino que estemos siempre juntos y que lo que logremos sea único, concluyó el jugador juninense.