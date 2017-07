Balbi: "Me gusta poder enseñar"

LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL

Nuevamente se produjo un encuentro entre los minis de Ferro y jugadores de Liga Nacional, en este caso el base juninense Franco Balbi.

El entusiasmo de los chicos estaba latente. Un buen rato antes de la cita se fueron acercando con mucha alegría. Cabe destacar que este es el segundo grupo que participa ya que semanas atrás otros 30 chicos tuvieron la misma chance.

Algunos trabajos de fundamentos, tareas con pelota, partido de 5 contra cinco con Balbi y Pavlotsky jugando uno por lado y luego una charla final donde los chicos le hicieron muchas preguntas al base verdolaga fueron las actividades de la tarde.

El evento se cerró con fotos de los minis con Balbi y firma de autógrafos en camisetas y pelotas.

Sobre el final el base juninense se mostraba muy contento por lo vivido en la tarde del jueves: "Sí, me gusta compartir momentos, tratar de enseñar lo que sé. Los chicos quizás nos ven como inalcanzables y realmente no lo somos. Si este tipo de encuentros sirven para que los chicos se sigan entusiasmando con jugar y entrenar, bienvenido sea."

Y justamente por lo antedicho le consultamos sobre si a futuro pensaba en ser entrenador. Al respecto nos confiaba: "Si, me gusta más enseñar y transmitir lo que aprendí. Me inclinaría por eso, por trabajar con los chicos. Probablemente en un futuro salga algo para dirigir a nivel profesional pero por ahora, cuando sea el momento de no jugar más, me entusiasma trabajar con los chicos y las formativas".

Finalmente tuvo palabras sobre los profes que lo formaron: "Recuerdo a todos porque todos te dejan cosas. Pero más a los que me enseñaron a picar la pelota como Ruben Lorio y Daniel Pontelli que fue el que más tuve en mi infancia. Tuve más, de los que aprendí cosas pero estos dos son los que más recuerdo".

Arregló Jazwyn Cowan

El ala pivote estadounidense cerró su acuerdo y vestirá la camiseta de Ferro en la presente temporada. Viene de jugar en Quimsa y tiene importante experiencia en nuestra Liga

El interno nació hace 33 años en la ciudad de Baltimore del estado de Maryland, mide 2.03 mts y juega de ala pivote.

Una vez que egresó de la Universidad George Washington en 2006 fue a jugar al Grúas de Nebraska para pasar al año siguiente al Chester Jets de la Liga Británica.

En el 2007 llegó por primera vez a la Argentina fichando para Quilmes de Mar del Plata en la 2008/09. En 2010 tuvo un paso por Trigueros de Obregón para volver a nuestro país jugando en Unión Progresista de Villa Ángela.

De allí fue a Nueve de Julio de Río Tercero, en las temporadas 2012/14 para recalar luego en San Lorenzo en el TNA en la 2014/15.

En la temporada 2015/16 representó a Instituto de Córdoba y en la última temporada lo hizo en Quimsa de Santiago del Estero.

En todas sus participaciones en Liga Nacional Cowan tuvo los siguientes promedios: 173 partidos jugados, 28.59 minutos, 13 puntos, 57% dobles, 35% en triples, 72.5 libres y 7.2 rebotes.

Jazwyn Cowan se suma de esta manera al equipo de Ariel Rearte compuesto ya por Franco Balbi, Tomás Spano (juvenil), Walter Baxley, Jonathan Maldonado, Iván Gramajo (U23), Martín Cuello, Ignacio Alessio y Kevin Hernández.