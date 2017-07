Ginóbili confirmó que se quedará un año más en San Antonio Spurs

BÁSQUET

El escolta argentino Emanuel Ginóbili, anunció ayer mediante un mensaje en Twitter que continuará una temporada más en la franquicia de la NBA San Antonio Spurs y disipó las dudas sobre la posibilidad de su retirarse este año.

"Seguiré vistiendo la número 20 un tiempito más!! ", escribió Ginóbili en la red social y puntualizó en en inglés "Back with the Spurs for another season" (Con los Spurs por otra temporada).

La continuidad de "Manu" había sido confirmada ayer por el periodista estadounidense Adrian Wojnarowski, muy cercano a la franquicia texana, quien indicó en su cuenta de Twitter que "Ginóbili y San Antonio están finalizando detalles de su regreso inminente para la 16ta. temporada de la NBA".

Ginóbili, de 39 años (cumple 40 el 28 de julio), jugó los playoffs de la última temporada en gran nivel, aunque no pudo evitar que Golden State Warriors, luego campeón, superara a los Spurs en la final de la Conferencia Oeste de la NBA. El argentino es uno de los jugadores internacionales más galardonados en la historia del básquetbol, tres veces ganador de la NBA All-Star, medallista de oro olímpico en el 2004 y un MVP (Jugador Más Valioso) de la Euroliga.