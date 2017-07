Aseguran que Ginóbili seguirá un año en la NBA

BASQUET

El basquetbolista Emanuel Ginóbili estaría a punto de cerrar su contrato por una temporada más con San Antonio Spurs y así continuar su carrera en la NBA hasta junio de 2018. Al acuerdo final le restarían detalles y el anuncio sería inminente.

La información nace en el periodista especializado en la NBA Adrian Wojnarowski, que en su cuenta de Twitter publicó que el acuerdo está muy cerca y solo faltan “detalles”.

Ginóbili se tomó un descanso para decidir si continuaba jugando al básquet o si se retiraba. Los Spurs ya le habían manifestado durante la última campaña de la NBA que lo querían un año más, pero la determinación final la tenía que tomar el bahiense. Y ya dio el sí.

Para Manu sería la 16ta temporada en la NBA, y esta vez sí sería la última. A los 40 años (los cumplirá este 28 de julio) todavía siente que tiene ganas de entrenarse, viajar y competir.

Ginóbili terminó jugando los Playoffs en gran nivel aunque no pudo evitar que Golden State, luego campeón, barriera a los Spurs en la final de la Conferencia Oeste.

El veterano escolta argentino de los San Antonio Spurs, ovacionado en mayo al dejar el rectángulo de juego en la derrota de su equipo ante Golden State Warriors (129- 115) que lo eliminó de los playoffs de la NBA, consideró entonces que “no es el momento para hablar” de su continuidad en la liga.

Los Spurs habían sido “barridos” por los Warriors por 4-0 en la final de la Conferencia Oeste, pero Ginóbili, que jugó durante 32 minutos e hizo 15 puntos en el cuarto encuentro, fue ovacionado y se retiró del campo de juego del AT&T Center al grito de "Manu, Manu, Manu.." como si hubiese sido su despedida.

“Está claro es que no es el momento para hablar de este asunto, dado que nunca me gusta tomar decisiones cuando estás con las revoluciones a 180”, dijo el bahiense, quien acumuló 15 temporadas con los Spurs, la única camiseta que vistió en la NBA y con la cual conquistó cuatro anillos.

Ginóbili dijo que debía “trabajar" un poco la cabeza, el ver como está su cuerpo y el día a día por volver a meterse en el ritmo y la exigencia de la competición de la NBA a la vez que remarcó que era lógico que tuviese menos protagonismo y minutos.

“Todo eso es una realidad, pero también siento que aporto y más con un equipo como éste que las temporadas son más largas de 20 partidos más de competición de playoffs y para nada me ha afectado”, de hecho en abril tenía ya un sentir bueno porque no estaba tan maltratado ni cansado”, dijo el escolta en clara alusión a que se sintió bien durante toda la liga.