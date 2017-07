Argentino ganó la copa "Pronto Pago"

MINIBÁSQUETBOL

Argentino se adjudicó en la noche del sábado la copa "Pronto Pago" de la categoría preinfantiles (U13), tras lograr el cuadrangular final superando a 9 de Julio por 59 a 54.

En tanto la definición del torneo de mini pasó para después de las vacaciones de invierno. Detalle:

Definición mini

Sábado 12 de agosto

Zona A

(localía Club Los Indios)

10.30 Los Indios vs Argentino: cancha de Los Indios

10.30 Cavul vs 9 de Julio: cancha de Sarmiento

15 Se juega por el 3er y 4to puesto: cancha de Los Indios

17 Se juega por el 1er y 2do puesto: cancha de Los Indios.

Premiación



Zona B

10.30 Ciclista vs Sarmiento

10.30 San Martín vs Junín