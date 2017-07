Guido Mariani llegó a Argentino

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Argentino concretó ayer el fichaje del jugador Guido Mariani para afrontar la próxima edición de la LNB 2017/2018.

Mariani nació en Rosario el 18 de agosto de 1994 (22 años), juega de Escolta y mide 1,95 mts.

Viene de jugar la última temporada en Parque Sur (TNA) donde participó en 42 partidos con 542 puntos (12.9 %), 1.301 minutos, 53.4 % de gol en zona 2 (127/238), 33.2 % de zona 3 (67/202) , 84.5 % de zona 1 ( 87/103), 156 rebotes (3.7 %) , 79 asistencias (1.9 % ), 32 recuperos (0.8%) y 106 pérdidas (2.5%).

Sus antecedentes deportivos indican paso por los siguientes Clubes: Talleres, Provincial, Temperley (Rosario), Lanús (LNB), Atenas de Mendoza (TFB), Parque Sur (TNA).

Nuevo diagrama de juego

De acuerdo a las informaciones que maneja “Pick and Roll Web” se trabajó con un “piso” de 46 partidos para establecer el nuevo calendario, algo que pone en evidencia que no es suficiente jugar una sola fase regular de 38 partidos (los 20 equipos ida y vuelta). Por lo tanto determinaron agregar un primer torneo con Play Offs y salir del área de la “primera fase” que en estos dos años fue la parte más inconsistente del proyecto y que no les resultó positiva, incluso con la buena señal de hacerlo sumar directo para la segunda parte y no “medio punto” como en años anteriores.

Para completar los partidos requeridos y generar una primera instancia con “clásicos” y viajes cortos y aumentar el número de 38 partidos se pensó en torneo simil a Copa Argentina, pero sin el TNA, que luego de algunas vueltas llevará el nombre de “Super 20”, porque en definitiva cumple el mismo destino que el “Super 4”: tendrá clasificados a la Liga Sudamericana.

El sistema será el siguiente: 4 zonas de 5 equipos, con partidos ida y vuelta, que brindará los iniciales 8 partidos para cada equipo.

El primer borrador decía que en una zona irán juntos los cuatro de capital e Hispano Americano, mientras que Argentino, Peñarol, Quilmes, Bahía y Comodoro irán en otra. Los dos equipos de Córdoba, los dos de Santiago y Libertad estaban destinados en una zona, pero ahora esa configuración se mueve por la salida de Libertad. Finalmente los tres de Corrientes, Formosa y Estudiantes de Concordia irían a la restante.

Luego de eso se cruzarán en play off. Después de analizar las formas de esos Play Offs y sus clasificados se resolvió que se jueguen al mejor de 3 partidos en instancias de 8vos de final con los primeros de cada esperando una reclasificación entre 4 y 5 de cada zona, mientras los segundos enfrentan a los terceros en zonas cruzadas. En este formato se prevé además que los juegos 2 y 3 (en casa del mejor clasificado) sean en días consecutivos.

En este punto además se busca coordinar la participación de San Martín, Quilmes y Estudiantes de Concordia en la Liga Sudamericana que se estará desarrollando al mismo tiempo que este “Super 20”. La AdC y FIBA han establecido una comunicación en común a tal fin.

El cierre de este “Super 20” es igual que el “Super 4” con un Final Four en sede a determinar pero con la variante de tener que jugar un partido por el tercer y cuarto puesto, en virtud de las clasificaciones para la Liga Sudamericana. De acuerdo a quienes sean los finalistas de la Liga se podría llegar que hasta el 5to de este primer torneo puede entrar a la próxima Liga Sudamericana.

Este torneo está previsto que inicie el 20 de septiembre y termine con su “Final Four” el 18 y 19 de noviembre, otorgando de esta manera la apertura necesaria para las eliminatorias FIBA (20 al 28).

Luego de eso comenzará la Liga Nacional con una fase de 38 partidos, una sola tabla de posiciones del 1 al 20 sin conferencias, cuya extensión será hasta el 20 de abril. Para los play Offs hay varias opciones en virtud de la posibilidad que regrese el torneo “Interligas” con Brasil. Por el momento las tratativas se enfriaron pero siguen vigentes.

Por lo tanto el modelo que se utilizará inicialmente es que se jueguen octavos de Final del 1 al 16, donde el 17 y 18 finalizan su participación en tanto 19 y 20 dirimirán el único descenso. Todos los play Offs son al mejor de cinco juegos salvo la final de la Liga que será al mejor de siete.

De acuerdo a lo que buscan los dirigentes, este formato llevará a que la Liga Nacional en su máxima extensión termine el 20 de Junio, ganando un mes de lo que ocurre hoy y finalizando justo antes de la ventana internacional de eliminatorias prevista para ese mes por FIBA.

También es buena la idea que se ampliará el cupo de recambio de seis a ocho, lo que podría generar la posibilidad que haya “pruebas” de extranjeros en el torneo inicial, para apostar por jugadores sin renombre, o de bajo salario. Todos los recambios contarán desde la presentación de la Lista de buena Fe que será antes del Torneo “Super 20”.

Arranca en noviembre

La Liga empezará el 29 de noviembre de 2017 y concluirá antes de la ventana del 25 de junio de 2018, con un receso por las fiestas entre el 22 de diciembre y el 5 de enero y otro receso durante la ventana del 19 al 27 de febrero, para permitir la correcta participación internacional de la Selección Argentina.