Massarelli: "En Argentino y Ciclista se vive el básquet a full"

LNB

El escolta, reciente incorporación del Turco, volverá a la ciudad de Junín donde fue el MVP de Ciclista en el histórico campeonato de TNA. En diálogo en exclusiva con Pick And Roll Radio, respecto a su vuelta a Junín, declaró: "Es una ciudad que me encanta, la pasé muy bien en Ciclista y a Argentino nunca lo vi como un rival". En relación a su operación de la rodilla, dijo: "En la pretemporada espero estar al 100% y que la rodilla me responda". La nota completa.

El joven basquetbolista viene de jugar pocos partidos en Olímpico, debido a una lesión en la rodilla, pero espera tener una gran año en el club de Las Morochas. Sus 10 frases más destacadas

"Estoy empezando a entrenar de a poco con contacto, no me quiero apurar. La recuperación va bárbaro, respeté todos los tiempos de la lesión."

"Cuando estuve en Ciclista la verdad que la pasé muy bien, es una ciudad que me encanta. A Argentino nunca lo vi como un rival, lo vi como un club más, al igual que Ciclista. Tanto en Argentino como en Ciclista se vive el básquet a full."

"A Chiche Jápez lo tuve en la selección Argentina U19, me gustó que mostró interés en mí. Tuvo mucho que ver en mi decisión."

"En la pretemporada espero estar al 100% y que la rodilla responda. Creo que va a estar perfecto. Me siento bien."

"En Olímpico ya había pasado la adaptación y Fernando Duró me dio mucha confianza antes de la lesión."

"Espero tener un rol más activo y no venir tanto de atrás. Espero que se me dé porque lo vengo buscando en la Liga hace rato."

"Me gusta la responsabilidad ofensiva. Estaba acostumbrado a venir de atrás estos años, pero si se da lo de ser titular, me encantaría."

"Argentino con poco presupuesto hace mucho. El año pasado entró a play-off y dejó afuera a equipos como Obras."

"Argentino la peleó de abajo, es un equipo con lucha. A la gente la sentís mucho."

"Hace rato que los escoltas no se me postean, trabajaré para que eso no pase. Esperemos suplir mi físico con explosión y velocidad."

Vildoza se despidió de Libertad

El talentoso base, luego de que se confirmara que Libertad no seguirá en la LNB, escribió un afectuoso mensaje en su cuenta de Twitter, donde agradece al Club Libertad y a la comunidad de Sunchales por todo lo que le dieron, expresando el deseo de que con su transferencia pueda ayudar a la institución para que continúe fortaleciendo el básquet.

El mensaje expresa: "Llegó el momento de despedirme, después de casi 6 años. No es la manera ni la forma que imaginaba, y mucho menos lo quería, en medio de este difícil momento que atraviesa el club.

No tengo palabras para expresar todas las sensaciones que experimenté, siento una mezcla de sentimientos inexplicables. Me compenetré tanto con el club como con la ciudad, al punto de que ahora me duele en el corazón tener que despedirme.

Me sentí como en casa, sentí que pude seguir siendo aquel chico de barrio Maipú que lo único que quería era picar la pelota y esperar al día del juego para salir a la cancha a divertirse.

¡Gracias Libertad, gracias Sunchales! ¡Sólo puedo decir eso! ¡Siempre estarán en mi corazón!

Lo que más quiero es poder devolverle algo al club con mi partida, después de todo lo que me dio y ayudar a que puedan seguir jugando. ¡Porque Libertad siempre será Sunchales y Sunchales será Libertad con una pelota de básquet de por medio!

¡A todos mis amigos, entrenadores, mis compañeros de equipo en estos 6 años! ¡Enso, GRINGO, simplemente Gracias. Gracias por confiar en mí y no dejarme solo nunca!

¡Ojalá el básquet nos encuentre juntos el día de mañana!".