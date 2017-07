Basabe se fue a Quilmes

LIGA NACIONAL

Quilmes sigue armándose cada vez más de cara a la temporada 2017/18 de la Liga y ya no le quedan demasiadas incógnitas por develar. Dentro de un grupo con varios protagonistas con contrato, renovaciones y fichajes interesantísimos, el equipo marplatense empieza a trazar la recta final de su armado y en estas horas concretó la llegada de Emiliano Basabe.

Basabe viene de hacer un ciclo formidable de cuatro años en Argentino de Junín y se esperaba que de un momento a otro diese un salto en su carrera. Al Turco ya se le estaba haciendo muy difícil retenerlo en este último tiempo y, a pesar de que esta vez también buscó renovarle su contrato, no pudo evitar su partida después de otra temporada en ascenso.

El alero de 1.93 metros y 25 años, oriundo de La Dulce (Necochea, Buenos Aires), llegó a Argentino en 2013 y desde entonces no ha parado de crecer. Es cierto que comenzó su carrera en Rivadavia de Necochea y que también tuvo varios pasos por equipos como Villa de Necochea, Kimberley de Mar del Plata, Alma Juniors de Esperanza y Sarmiento de Resistencia, pero claramente su gran desafío fue desde que arrancó aquella fantástica etapa en el Turco.