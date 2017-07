Los Indios va a Arias y Necochea en busca del bicampeonato

BÁSQUET LOCAL

Los Indios visitará esta noche a Sarmiento en Arias y Necochea, buscando el bicampeonato de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Desde las 21 controlarán este juego Sergio López, Alexis Biset y Guido Olguín.

Mañana martes dará inicio la final de U 19 entre Ciclista Juninense y Argentino. Detalle:

Hoy

Club Sarmiento

21 Mayores - Sarmiento - Los Indios



Martes 11

Club Argentino

20.30 U19 - Ciclista - Argentino



Miércoles 12

Club Los Indios

21 Mayores - Los Indios - Sarmiento

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño – Argentino



Jueves 13

Club Ciclista

20.30 U19 - Argentino – Ciclista

Viernes 14

Club Argentino

20.30 U17 Argentino – El Linqueño

Sábado 15

20.30 U 19 Ciclista – Argentino

Clasificación



U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



Final

Ciclista 62 -59 (2) vs 9 de Julio 57 – 47 (0)

Campeón: Ciclista Juninense

U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)



Final

Argentino 69 (1) vs El Linqueño 62 (0)



U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino 55 – 69 - 65 (2) vs Sarmiento 57 - 53 – 38 (1)

Final Ciclista vs Argentino.



Mayores

Los Indios 69 - 70 (2) vs Baigorrita 58 - 57 (0)

Sarmiento 56 – 54 - 73 (2) vs San Martín 46 – 55- 49 (1)



Final

Los Indios 73 (1) vs Sarmiento 53 (1)