Gran tarea de Facundo Corvalán en el cierre ante Francia

MUNDIAL U19 DE BÁSQUETBOL

Argentina trató de jugar de igual a igual ante el rival. Francia volvió a emerger con su perímetro, y la potencia de sus armadores para llegar fuerte al aro. Tillie fue importante en la pintura asistiendo y regalando gol para adelante 4-0. Argentina reaccionó, Bruera fue importante dando segundas opciones adelante. De a poco el albiceleste encontró gol, y Lema aplicó un bombazo para asistencia de Corvalán. Vaulet volvió a tener demasiado tiempo la bola en las manos, lo cual facilitó a la defensa rival. Francia encontró gol en diversas manos para retomar las riendas (8-4 con 6 min). Argentina tuvo espacios, pudo hacer otro juego y seguir con confianza a la expectativa. Tillie fue clave en los galos para sostener la ventaja, en un arranque parejo y sumamente dinámico de juego. Argentina no aprovechó del todo esa facilidad que entregó Francia. Corvalán rompió bien al aro, pero no estuvo eficaz (2-5t1).

El partido mantuvo su paridad y buen andar. Ambos tratando de imponer condiciones, pero fuertes en defensa. Argentina se animó cambiando su roster (Valussi - Berra - Caffaro) para darle batalla en los tableros. Francia dio algunas ventajas atrás, donde el albiceleste recobró la ventaja tras una gran volcada de Caffaro. Godou Sinha fue una pesadilla. El base francés manejó muy bien los hilos, encestó de afuera y alimentó mejor a los internos (21 - 19 FRA). Argentina presionó bien, ajustó sobre los internos y adelante encontró gol. Solanas salió del rulo y clavó un bombazo (Otra vez y van...) para retomar la ventaja. El partido fue de ida y vuelta, ambos con gol, dinámica y tratando de desgastar la defensa rival. Godoy Sinha difícil de parar, pero Argentina aguantó, Corvalán encestó superando dos rivales para quedar arriba (26 - 23).

Argentina trató de sostener la ventaja. Nuevamente Bruera fue esencial en los primeros minutos. Pudo sacar falta tras un rebote en ataque, y luego anotar tras una asistencia de Corvalán. El propio base clavó un bombazo a pie firme para seguir al frente. El partido sumamente dinámico, donde los dos buscaron dañar al rival de entrada. Argentina sumamente firme atrás, con Lema como estandarte para recuperar y anular el receptor. El albiceleste insistió yendo al aro y tuvo su premio. Francia sin tanta agresividad defensiva y con errores en diferentes apartados. Lema convirtió un gran doble volado, y luego tras recuperar, una volcada formidable para estirar las cifras. Francia carente de gol y bien perseguido. Vaulet y Corvalán exigieron adelante, y consiguieron brecha sólida de 46 - 36.

Argentina intentó volver a las fuentes. La defensa interna funcionó, Francia aceleró sin juego ni ideas. Lopez esgrimió su talento con un gran doble largo, y luego Caffaro se impuso en los tableros (55 - 47). La defensa de Francia mejoró en los ajustes y Argentina se vio con problemas de traslado. Corvalán mejor cercado, y sin poder jugar cómodo frente al aro. Los europeos volvieron a achicar y luego meterse de lleno en el partido. Sinha y Tillie se hicieron gigantes adelante, y consiguieron un parcial de 8-0 para igualar el partido en 55. Argentina se llenó de dudas, y a pesar de que Corvalán anotó, las cosas variaron. Francia con otra determinación, juego y Tillie a toda máquina. El interno clavó un bombazo en soledad y le dio la ventaja a los galos 59 - 57.

El final a pura tensión y nervios. Argentina trató de no perder el foco y retomó el comando. Bombazo de Corvalán saliendo de la cortina para tener el comando. Francia buscó, pero Argentina estuvo bien parado y se adueñó de los tableros. Vaulet se sacó toda la mufa con un doble muy largo para extender las cifras (62 - 59 con 3m13s). Ambas defensas estuvieron fuertes, sin dar espacios. Argentina se afirmó, pero no estuvo fino adelante para estirar la brecha. Francia aceleró, pudo sacar faltas y otra vez tocar la puerta del resultado. Un volcadón para descontar, y luego mucho hermetismo en el minuto final. Francia igualó con 1-2t1 en 62 con 1m32s. Argentina tuvo su chance para volver a pasar al frente. Corvalán malogró ambos libres, pero Bruera tomó el rebote y la bola fue la los chicos. Vaulet falló un doble corto en soledad y la respuesta fue furiosa. Tchouaffe, que casi no tomó tiros, encestó el bombazo del partido (65 - 62 con 46s). Bruera fue a la línea, pero hizo solo 1-2t1 con 28s. Tillie fue cortado con falta, pero falló ambos, aunque el rebote en ataque lo tomó Francia. Tchouaffe fue a la línea y no dudó (67 - 63). Argentina tuvo falencias en su tiro, y ya todo estaba juzgado. Francia lo remató, y no hubo tiempo para más.

Argentina dejó en claro su competitividad y tenacidad. Los detalles marcaron diferencia, y en eso los europeos siguen al frente. Ciertos números condenaron a albiceleste (14-27t1) y lo dejaron a la puerta de lo que hubiese sido un gran éxito. Así y todo, una experiencia tremenda para un elenco que hace un año se quedaba fuera de la cita y no se sabía su paradero. Gran tarea y pelea, los pibes dejaron el listón bien alto.