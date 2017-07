Argentino piensa en el armado de su plantel

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

El Turco comienza a delinear lo que será su plantel para la temporada 2017/2018 en la Liga Nacional A.

Eduardo Japez pondrá a prueba su ojo para elegir bien las fichas foráneas, ya que en una zona sur pareja, los extranjeros cobran una vital importancia.

Ya se sabe que ninguno de los dos norteamericanos que jugaron el año pasado volverán a vestir la casaca azul. Crawford cerró ayer las negociaciones con La Unión de Formosa y Novar Gadson tendría todo acordado para jugar la próxima campaña en Boca Juniors.

Massarelli, cerca

El programa Pick and Roll Radio dijo el miércoles de la semana pasada que Luciano Massarelli podría vestir la casaca de Argentino la próxima temporada. El escolta fue el MVP del Ciclista campeón en el 2014 y viene de jugar en Olímpico muy pocos partidos debido a una grave lesión. Se cerraría esta semana.

Sin duda una jugada de alto riesgo para el Turco que solo tendría una lectura: debe salir bien.

Fichas U23

Agustín Acuña, tras sus pasos por San Martín y Sarmiento en el Torneo Federal, volvería al club porque Eduardo Japez lo tendría en cuenta. Gastón García tendría ofertas para jugar TNA y decidirá en estos días, al tiempo que se definiría la continuidad de Genaro Lorio. El ex Los Indios suena como ficha de Platense para jugar TNA.

Renovaciones

Aparte de la confirmación de Luis Cequeira, Argentino negociará las renovaciones con Juan Cangelosi y Emiliano Basabe. Lo de "Juanchi" no es tan complicado, sólo restarían detalles, pero lo del alero santafesino sí es un poco más complejo ya que Ferro estaría fuertemente interesado en él. En caso de no llegar a buen puerto la negociación, el plan B podría ser Mariano Byró (ex Instituto e Hispano).

Santiago González no quiso regresar

La directiva azul preguntó por Santiago González, quien ascendió con Argentino, pero el pivot ya le había dado la palabra a Pagura que continuaría en San Isidro. Así, se buscaría otro interno nacional y dos fichas extranjeras.