También se suspendió la definición del mini

BÁSQUET FORMATIVO

Ayer tampoco jugaron los mini, quienes debían definir el campeonato apertura. Por el mal tiempo se tomó la precaución de que Cavul no viajara y la fecha será oportunamente reprogramada, tal vez para después de las vacaciones de invierno.

El próximo sábado debe definirse sí o sí el campeonato “Pronto Pago” en la categoría preinfantiles (U13) dado que se vienen los zonales provinciales y, necesariamente, deben estar el primero y segundo que son los que obtienen sendas plazas para disputarlo.

Sábado 15 - U 13

ZONA A (localía Club 9 de Julio)

10.30 hs. 9 de Julio vs Los Indios, cancha de 9 de Julio

10.30 hs. Cavul vs Argentino, cancha Junín

15 hs. Se juega por el 3er y 4to puesto: cancha de 9 de Julio

17 hs. Se juega por el 1er y 2do puesto: cancha de 9 de Julio

Premiación



ZONA B

10.30 San Martín vs. Junín

10.30 Sarmiento vs. Ciclista

11 Porteño vs. El Linqueño: mini y U13



MINI

Fecha a confirmar

ZONA A (localía Club Los Indios)

10.30 Los Indios vs Argentino: cancha de Los Indios

10.30 Cavul vs 9 de Julio: cancha de Sarmiento

15 Se juega por el 3er y 4to puesto: cancha de Los Indios

17 Se juega por el 1er y 2do puesto: cancha de Los Indios.

Premiación



ZONA B

10.30 Ciclista vs Sarmiento

10.30 San Martín vs Junín