Mañana continúa la final del campeonato Apertura de la Asociación Juninense

BÁSQUET LOCAL

Luego de las suspensiones del fin de semana por las inclemencias del tiempo, la Asociación Juninense de Básquetbol reprogramó la grilla de partidos para la definición de las restantes finales del campeonato apertura (mayores, U 17 y U 19).

En primera división, mañana lunes Los Indios visitará a Sarmiento en Arias y Necochea, desde las 21. Detalle:

Lunes 10

Club Sarmiento

21 Mayores - Sarmiento - Los Indios



Martes 11

Club Argentino

20.30 U19 - Ciclista - Argentino



Miércoles 12

Club Los Indios

21 Mayores - Los Indios - Sarmiento

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño – Argentino



Jueves 13

Club Ciclista

20.30 U19 - Argentino – Ciclista

Viernes 14

Club Argentino

20.30 U17 Argentino – El Linqueño

Sábado 15

20.30 U 19 Ciclista – Argentino

Clasificación



U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



Final

Ciclista 62 -59 (2) vs 9 de Julio 57 – 47 (0)

Campeón: Ciclista Juninense

U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)



Final

Argentino 69 (1) vs El Linqueño 62 (0)



U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino 55 – 69 - 65 (2) vs Sarmiento 57 - 53 – 38 (1)

Final Ciclista vs Argentino.



Mayores

Los Indios 69 - 70 (2) vs Baigorrita 58 - 57 (0)

Sarmiento 56 – 54 - 73 (2) vs San Martín 46 – 55- 49 (1)



Final

Los Indios 73 (1) vs Sarmiento 53 (1)