España, paredón del combinado Argentino

MUNDIAL U19

Argentina no pudo ante España y cayó 70 - 58 por los 4ª de final. El albiceleste tuvo buenas ráfagas en la primera parte, pero lo condenaron sus pobres números (24% de campo y 5-30t3). El albiceleste demostró fiereza y buena defensa, pero ofensivamente se enredó, no tuvo fluidez y poco gol. Vila la figura con 24 pts y 11 reb. En Argentina, Lautaro Lopez fue el mejor con 21 unidades.

No pudo ser para Argentina. Dejó pasar el tren, y ahora deberá pelear del 5ª al 8ª puesto. ¿Premio o castigo para el combinado nacional?

Argentina se las verá ante Lituania ahora.