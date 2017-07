Anoche se suspendió la jornada por el mal tiempo

BÁSQUET LOCAL

Argentino no viajó a Lincoln y la definición de U17 pasó al próximo miércoles.

Finalmente las inclemencias del tiempo hicieron que Argentino no viajara a Lincoln para disputar el segundo punto de la serie final U 17. El partido fue reprogramado para el próximo miércoles.

Detalle:

Lunes 10

Club Sarmiento

21 Mayores - Sarmiento - Los Indios



Martes 11

Club Argentino

20.30 U19 - Argentino - Ciclista



Miércoles 12

Club Los Indios

21 Mayores - Los Indios - Sarmiento

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño – Argentino



Jueves 13

Club Ciclista

20.30 U19 - Argentino – Ciclista

Viernes 14

Club Argentino

20.30 U17 Argentino – El Linqueño

Sábado 15

20.30 U 19 Ciclista – Argentino

Clasificación

U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



Final

Ciclista 62 -59 (2) vs 9 de Julio 57 – 47 (0)

Campeón: Ciclista Juninense

U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)



Final

Argentino 69 (1) vs El Linqueño 62 (0)