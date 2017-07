Argentino conservó la localía en U17

BÁSQUET LOCAL

Argentino se impuso anoche sobre El Linqueño por 62-69 y conservó la localía en la final de U17 por el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol. Mañana, en el estadio "Eduardo Pis Agata" de Lincoln se diputará el segundo punto de la serie pactada al mejor de tres partidos ganados.



Detalle:

Clasificación



U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



Final

Ciclista 62 (1) vs 9 de Julio 57 (0)



U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)



Final

Argentino 69 (1) vs El Linqueño 62 (0)



U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino 55 – 69 - 65 (2) vs Sarmiento 57 - 53 – 38 (1)



Final

Ciclista vs Argentino.



Mayores

Los Indios 69 - 70 (2) vs Baigorrita 58 - 57 (0)

Sarmiento 56 – 54 - 73 (2) vs San Martín 46 – 55- 49 (1)



Final

Los Indios vs Sarmiento