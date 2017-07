Ciclista se llevó al Coliseo la definición U15

BÁSQUET LOCAL

Ciclista Juninense logró una victoria clave como visitante de 9 de Julio 62-57 y se llevó al Coliseo del Boulevard la definición del título U 15 del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol. Hoy comienza la final U 17 en Argentino. Detalle:



Anoche

U15 – 9 de Julio 57 – Ciclista 62

U19 - Argentino 65 – Sarmiento 38



Hoy

Club Argentino

20 U17 Argentino – El Linqueño



Mañana

Club Ciclista

19 U19 Ciclista – Argentino/Sarmiento

21 U15 Ciclista- 9 de Julio

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios – Sarmiento



Viernes 7

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño – Argentino



Sábado 8

Club Argentino/Sarmiento

20 U19 Argentino/Sarmiento - Ciclista



Domingo 9

Club Sarmiento

20 Mayores Sarmiento – Los Indios

Clasificación



U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



Final

Ciclista 62 (1) vs 9 de Julio 57 (0)



U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)



Final

Argentino vs El Linqueño



U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino 55 – 69 - 65 (2) vs Sarmiento 57 - 53 – 38 (1)



Final Ciclista vs Argentino



Mayores

Los Indios 69 - 70 (2) vs Baigorrita 58 - 57 (0)

Sarmiento 56 – 54 - 73 (2) vs San Martín 46 – 55- 49 (1)



Final

Los Indios vs Sarmiento