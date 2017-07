Sarmiento enfrentará a Los Indios en la final

BÁSQUET LOCAL

Liga Nacional 73 73 SARMIENTO 49 49 SAN MARTÍN

Desde el jueves Sarmiento y Los Indios comenzarán a definir el título del campeonato apertura de primera división que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche el Verde logró la última plaza vacante para disputar la final, tras derrotar sin mayores inconvenientes a San Martín por 73 a 49. Detalle:



Hoy

Club 9 de Julio

20 U15 – 9 de Julio - Ciclista

Club Argentino

21 U19 - Argentino - Sarmiento



Mañana

Club Argentino

20 U17 Argentino – El Linqueño



Jueves 6

Club Ciclista

19 U19 Ciclista – Argentino/Sarmiento

21 U15 Ciclista- 9 de Julio

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios – Sarmiento



Viernes 7

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño – Argentino



Sábado 8

Club Argentino/Sarmiento

20 U19 Argentino/Sarmiento - Ciclista



Domingo 9

Club Sarmiento

20 Mayores Sarmiento – Los Indios



Clasificación

U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



Final

Ciclista vs 9 de Julio



U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)



Final

Argentino vs El Linqueño

U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino 55 – 69 (1) vs Sarmiento 57 - 53 (1)



Mayores

Los Indios 69 - 70 (2) vs Baigorrita 58 - 57 (0)

Sarmiento 56 – 54 - 73 (2) vs San Martín 46 – 55- 49 (1)



Final

Los Indios vs Sarmiento