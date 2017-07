El próximo fin de semana se juega la final del mini

DIVISIONES FORMATIVAS

La comisión de minibásquetbol que preside Analía Simón, dispuso que el próximo fin de semana se jueguen las finales del mini.

Recién dentro de quince días se dirimirá el título de U 13 por el campeonato apertura, de acuerdo al siguiente cronograma de actividades:

Semifinales

Mini (8/7)

10.30 Cavul vs 9 de Julio (probablemente en Sarmiento)

10.30 Los Indios vs Argentino (en Los Indios)

13.30 Perdedores (3er puesto en Los Indios)

15.10 Final de ganadores (en los Indios)

U 13 (18/7)

10.30 9 de Julio vs Los Indios (en 9 de Julio)

10.30 Cavul vs Argentino (probablemente en Sarmiento)

13.30 Perdedores (3er puesto en 9 de Julio)

15.10 Final de ganadores (en 9 de Julio)