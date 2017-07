Sarmiento y San Martín definen el rival de Los Indios

BÁSQUET LOCAL

Sarmiento y San Martín juegan esta noche por un lugar en la final del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

El ganador enfrentará a Los Indios, quien espera tras eliminar a Deportivo Baigorrita 2-0, en un play off al mejor de tres partidos ganados por el título de primera.

Esta noche dirigen Sergio López, Raúl Sánchez y Alexis Biset. Detalle:

Hoy

Club Sarmiento

21 Mayores - Sarmiento - San Martín



Martes 4

Club Argentino

21 U19 - Argentino - Sarmiento

De no haber terceros juegos el día lunes en "U17" y

mayores, los juegos del martes se adelantan al lunes.

Clasificación

U 15

Ciclista 63 - 45 - 48 (2) – Argentino 57 – 61 - 45 (1)

9 de Julio 81 – 54 (2) vs Cavul 51 - 44 (0)



U 17

Argentino 73 - 77 (2) vs Ciclista 49 - 60 (0)

Cavul 48 - 57 (0) vs El Linqueño 68 - 71 (2)

U 19

U19 - Ciclista 74 - 58 (2) - Los Indios 38 - 48 (0)

Argentino 55 (0) vs Sarmiento 57 (1)

Mayores

Los Indios 69 - 70 (2) vs Baigorrita 58 - 57 (0)

Sarmiento 56 - 54 (1) vs San Martín 46 - 55 (1)