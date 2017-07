El mercado comenzó a moverse lentamente

LA LIGA 2017/18

La Liga Nacional ya tiene movimiento, aun cuando no está el campeón de la actual temporada, para la edición 2017/18. Este es el detalle club por club:

Argentino (Junín, Buenos Aires)

El primer movimiento de Argentino pasó por renovar a su entrenador, Eduardo Japez. Los jóvenes Gastón García y Genaro Lorio seguirán en el plantel, mientras que regresará Agustín Acuña como la segunda ficha U23. Hay interés por renovar con Juan Cangelosi y Emiliano Basabe, este último pretendido por otros conjuntos. Luis Cequeira es uno de los apuntados, pero el base tiene otras dos ofertas en el Sur y no será una misión fácil.



Atenas (Córdoba)

Atenas fue el equipo más se movió en estas primeras semanas de mercado. Confirmó a Nicolás Casalanguida en el banco de suplentes y renovó a Diego Lo Grippo y Roquez Johnson. Anunció al brasilero Rafael Hettsheimeir, pero su fichaje se cayó en cuestión de días. Seguirán teniendo lugar los pibes Franco Baralle, Mateo Chiarini, Leonardo Lema y Juan Cruz Oberto, entre otros. Interesan Leonel Schattmann y Nicolás Romano.



Boca Juniors (CABA)

Boca mantiene con contrato a Lucas Gargallo, Eduardo Vasirani y Agustín Caffaro. Ronaldo Córdoba no seguirá en el banco de suplentes y su reemplazante seguramente será Gustavo Fernández. Para el puesto del entrenador también han sonado, aunque sin tanta fuerza como el Lobito, las chances de Fernando Duró y Facundo Müller. Boca quiere retener al griego Fotios Lampropoulos. Para esta temporada, el equipo tendrá el doble de presupuesto que en la 2016/17.



Comunicaciones (Mercedes, Corrientes)

Cumplió con el primer gran objetivo de renovar al DT del ascenso, Fernando Rivero. En principio, la idea es jugar con dos foráneos (un escolta y un pivote). Buscan renovar dos o tres nombres del plantel que se consagró en el TNA, aunque la prioridad por estas horas es armar el quinteto titular y después ver los relevos. Uno de ellos sería Franco Vieta. Confirmaron a Lucas Arn como primera ficha.



Estudiantes (Concordia, Entre Ríos)

Del equipo de la Liga 2016/17 solo tiene contrato el cubano Javier Justiz. Buscan la continuidad de Sebastián Orresta en la base y tras perder a Laginestra, seguramente harán una apuesta. Otra opción de renovación es Facundo Giorgi. La continuidad de Dar Tucker es prácticamente imposible. Difícilmente se mueva con el tema de jugadores sin antes cerrar a su nuevo entrenador.



Ferro Carril Oeste (CABA)

Ferro tiene parte de su columna asegurada para la 2017/18: siguen Franco Balbi, Jonathan Maldonado, Martín Cuello, Ignacio Alessio y Kevin Hernández. También continúan los jóvenes Iván Gramajo y Tomás Spano. En el banco se barajan varios nombres de mucho recorrido para reemplazar a Alvaro Castiñeira, y para el puesto se barajan nombres como Adrián Capelli, Guillermo Narvarte o Fernando Duró.



Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut)

Del plantel 2016/17 ya tenían contrato Estefano Simondi y el cubano Yoanki Mencia. Además renovaron a Shaquille Johnson, Pitu Rivero y Diego Romero; estos últimos dos, en principio, ingresarían desde el banco. Martín Villagrán será el nuevo DT del equipo, reemplazando a Gonzalo García. Es un hecho que Nicolás De Los Santos no seguirá (irá a Quimsa), mientras que Leonel Schattmann también armaría las valijas (suena fuerte en Atenas). Villagrán confirmó que están buscando un 3 y un 4 que sean nacionales, mientras que el 5 sería un extranjero.

Hispano Americano(Río Gallegos, Santa Cruz)

En Hispano no hay jugadores con contrato. Quieren renovar a varios jugadores del plantel 2016/17, mientras que también interesa la continuidad de Adrián Capelli en el banco, aunque el DT es uno de los que suena en varios clubes. En caso de no poder renovarlo, ya se fueron reuniendo con algunos entrenadores como Marcelo Richotti, uno de los tres que tienen en carpeta.



Instituto (Córdoba)

En Instituto sigue Sam Clancy como extranjero, Gastón Whelan como U23 y Pablo Bertone como mayor, aunque el escolta tendría alguna opción para volver al básquet europeo. El equipo también tiene una cláusula para renovar con Rodney Green. Ariel Rearte no continuará en el banco. Adrián Capelli y Facundo Müller son algunas de las opciones que manejan.



La Unión (Formosa)

Alejandro Konsztadt es el único nombre con contrato, con respecto al plantel 2016/17. Leandro Ramella fue elegido como su nuevo entrenador, llegando a un acuerdo por dos temporadas. Renovaron con Alexis Elsener y buscan hacer lo propio con Facundo Piñero. Están cerca de conseguir el fichaje de Chaz Crawford. No se bajaron de la pelea por renovar con Torin Francis, pero deberán ganarle una dura pulseada a Quimsa para ello.

Libertad (Sunchales, Santa Fe)

Libertad tiene con contrato a José Vildoza y Miguel Ruiz. Hay un interés por volver a contar con Facundo Müller pero el DT tiene otras opciones. Aún buscan resolver algunas cuestiones institucionales antes de moverse en el mercado como es el caso del sustento que tendrá la actividad profesional, algo a resolverse en asamblea.



Obras Basket (CABA)

Obras tiene a Dennis Horner y Federico Mariani como fichas mayores confirmadas, además de los U23 Pedro Barral y Fernando Zurbriggen. El venezolano Alberto Díaz es el nuevo manager del equipo. Buscan confirmar a su nuevo DT, con un par de nombres que suenan fuerte (Carlos Romano y Marcelo Nicola). Tomás Zanzottera es uno de los jugadores a renovar con respecto a la 2016/17.



Olímpico (La Banda, Santiago del Estero)

En Olímpico todavía hay bastantes interrogantes con respecto al armado para la próxima temporada, más allá de que Maximiliano Stanic, Federico Van Lacke y Mauro Cosolito tienen contrato. Se confirmó la rescisión de común acuerdo con Fernando Duró y su sucesor será Hernán Laginestra. El presidente Ledesma podría no continuar en su cargo, aunque de cualquier modo seguiría ligado a la toma de decisiones.



Peñarol (Mar del Plata, Buenos Aires)

Peñarol hizo una apuesta fuerte en el banco por Leonardo Gutiérrez. Del plantel 2016/17 continúan Steffphon Pettigrew, Jerónimo Barón y Alejandro Diez. Buscan un base de jerarquía para reforzar el equipo y la continuidad de Roberto Acuña, aunque el pivote es una de las figuras buscadas por varios. Sumaron a Jonathan Slider y el pivote Ricardo Glenn. Van por Diego Guaita.



Quilmes (Mar del Plata, Buenos Aires)

Quilmes ya tiene a tres jugadores con contrato: Bruno Sansimoni, Eric Flor e Iván Basualdo. Además fueron uno de los pocos equipos que partió ya teniendo garantizado a su entrenador: Bianchelli, que cuando llegó en 2016 firmó por tres años y seguirá ligado hasta el 2019. Buscarán la renovación de parte del plantel que viene de jugar la final del Sur en la 2016/17 (Enzo Ruiz es a uno de los que quieren retener).



Quimsa (Santiago del Estero)

Quimsa es uno de los equipos muy activos en el mercado. Tayavek Gallizzi es el único mayor con contrato, mientras que Néstor García también tiene un vínculo para seguir en el club. Gonzalo Romero es la primera ficha U23 confirmada. Tienen varios nombres fuertes bajo el radar como Juan Brussino, Roberto Acuña, Torin Francis y Sebastián Vega. Sumaron a Nicolás De Los Santos.



Regatas (Corrientes)

Otro de los equipos que todavía está en competencia. Del actual plantel, Fabián Ramírez Barrios es el único mayor con contrato. Tras la excelente temporada donde se llegó a las finales de la Liga, hay buenas chances de continuidad para Gabriel Piccato en el banco.

San Lorenzo (CABA)

San Lorenzo venía manejando como prioridad la elección del nuevo entrenador, donde el nombre de Gonzalo García será el elegido. Nicolás Aguirre, Marcos Mata, Gabriel Deck y Mathías Calfani ya tienen contrato, aunque habrá que esperar si Deck no recibe ninguna oferta del exterior. El sueño (¿imposible?): Luis Scola, con quien ya habló Marcelo Tinelli.



San Martín (Corrientes)

En San Martín aún están concentrados en la temporada actual. Por ahora el único jugador que tiene contrato es Federico Aguerre, aunque hay varias chances de renovación para la 2017/18. Todo está dado para que Sebastián González siga en su cargo por una temporada más. Si se da la renovación del técnico, hay deseos de retener a jugadores como Juan Pablo Cantero y Leonardo Mainoldi (¿Lescano también?).



Weber Bahía Basket (Bahía Blanca, Buenos Aires)

Como siempre, Bahía es uno de los equipos que más rápido se armó. Sigue casi todo el equipo 2016/17, salvo por la salida de Lucio Redivo y las dudas sobre Hernán Jasen y Jamaal Levy (con opciones de continuidad para ambos). Se reforzó con los uruguayos Gonzalo Iglesias y Luciano Parodi. Sigue Sebastián Ginóbili en el banco. Sacando las chances de Jasen y Levy, no se moverían mucho más, aunque hay una oportunidad para traer un 3-4 extranjero.