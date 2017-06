Alberto Nicolás “El Flaco” Crecchia

BÁSQUETBOL

Nací en Junín, Barrio El Picaflor, al lado del club River Plate. Fui a la escuela 22 y solo hice la primaria. Había que ir a laburar. Mi viejo era ferroviario y con mi hermana hacíamos lo que podíamos. A los doce años empecé a laburar en un corralón de materiales, era cadete. Y me fui abriendo camino en la vida y de paso hacía deportes.

Vivía pegado al club River y a los ocho años venía de la escuela, me cambiaba y me metía a jugar al básquet, porque en ese entonces River tenía básquet. Estaban Mario Poratto, Ricardo Rizzi, Pepe Parrilli, D´Ambrosio, el Titi, Juancito, Jorge, Lito, todos los Elías, hermanos de Rosita. Jugaban al fútbol y básquet. Jugábamos en las canchas abiertas. La única cerrada era la de Los Indios.

Cuando River sacó el básquet, allá por el ´65, me fui a jugar al fútbol en BAP, a los doce años. Estaba el Negro Ortiz, que después fue a San Lorenzo de Almagro donde hizo una gran carrera y llegó a la selección. Di Giulio, un cinco impresionante. Bustos, que era canchero del club Los Indios. Calderón, un dos de gran porte. Ojo que San Lorenzo nos quería a los cinco y nuestros padres no nos dejaron ir. El único que tuvo suerte fue el Negro Ortiz. Además tuvo suerte que BAP le dio el pase, tenía trece años. Era un jugadorazo y se veía que pintaba para crack.

Muchos amigos se pasaron al fútbol. Algunos fueron a Ambos Mundos, otros a Sarmiento, a Defensa.

Un día no me gustó más el fútbol y pasé por el club Los Indios. Estaba Coco Nigro entrenando básquetbol y entré. Porque laburaba acá a la vuelta, en lo Álvarez Rea. Al otro día estaba practicando.

Justamente días pasados me llevaron para que tenga de recuerdo la ficha del pase de River a Los Indios, en 1965. Tenía catorce años.

Se hacían esos grandes campeonatos de invierno donde clasificaban los cuatro primeros y cuando Los Indios no clasificaba me prestaban a Ciclista Juninense, porque antes se usaba. En Los Indios estaba Daniel Aréjula, el Rata Samperi, José Cognini, el Pluma Tuñón, Carlos Dametti, Eduardo y Raúl Scaglione, un pibe Dieguez que no lo vi más, Tambussi, el Toro Gandolfo, etc. Fuimos campeones dos veces en la década del ´70.

En Ciclista estaba Hugo Pedrini, Corcho Abdala, Caito Abadía, Mula Stamponi, Nino Fuse. Jugué hasta que nacieron mis hijos.

Cómo cambiaron las épocas. Cuando yo jugaba y había un clásico la gente rebalsaba la cancha. No sé si los chicos han dejado de jugar, dejaron de venir a los clubes. Y no hablo de una final, sino de un partido cualquiera. Mucho más Los Indios-Ciclista que se hablaba una semana antes del clásico en todos lados, lo mismo 9 de Julio-Argentino. Tenías que venir temprano para conseguir lugar o lo veías de parado y con mucha suerte.

Vi días pasados Ciclista-Los Indios y creo que había más gente de Ciclista que de Los Indios. No lo podía creer.

Cambió el básquet también. Yo siempre reniego con los chicos que van a comer al restaurante porque discutimos que hay poco básquet. Hoy son todos atletas.

En mi época salíamos de laburar, nos poníamos la camiseta y nos íbamos a jugar al básquetbol. Hoy van al gimnasio, hacen aeróbica, pesas. Son atletas. Es distinto el básquet. No sé si la gente le dispara a eso o a qué, pero no viene a la cancha.

Cuarenta años atrás en un San Martín-Argentino se venía abajo la tribuna, lo mismo Los Indios-Ciclista donde tenías que hacer cola para entrar a la cancha.

Una vez que dejé el básquet me dediqué al futbol reducido, justamente con un equipo que se llamó Álvarez Rea. Salíamos campeones en todos lados. Jugué con los viejos de Agustín Roca hasta casi el año 2000. Entrábamos en los reducidos de Chacabuco, Agustina, donde se nos presentara.

Emmanuel Ginóbili es un genio. Difícil vaya a haber otro como él en un largo tiempo. Lo más parecido que vi a Ginóbili en Junín fue Daniel Aréjula, salvando las distancias. Pero Aréjula jugó en la selección nacional y no sé porque qué no llegó más arriba.