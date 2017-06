MINIBÁSQUETBOL

Este fin de semana finalizó la primera rueda del campeonato local de minibásquetbol.

Los partidos se disputaron en Junín, Lincoln y la vecina localidad de Chacabuco. Detalle:

Resultados

Preinfantiles (U13)

Junín 29 vs 9 de Julio 61

Sarmiento 45 vs Ciclista 35

Los Indios 55 vs El Linqueño 38

Porteño 38 vs San Martín 65

Cavul 41 vs Argentino 48

Mini

Junín 0 vs 9 de Julio 4

Los Indios 3 vs El Linqueño 1

Porteño 4 vs San Martín 0

Cavul 3 vs Argentino 1