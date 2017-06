“No nos damos cuenta de la magnitud de la Generación Dorada por el fútbol”

“CHAPU” NOCIONI

El ex basquetbolista de la selección argentina, Andrés “Chapu” Nocioni, habló luego de su retiro profesional y admitió que la decisión “fue bastante natural”.

“Estuvimos a un gol de ser campeones del mundo otra vez. No nos damos cuenta de la magnitud de la Generación Dorada por lo acostumbrados que estamos al fútbol”, manifestó Andrés Nocioni en diálogo con FM Espn 107.9. “Dejamos la vara muy alta”, agregó.

El ex Independiente de Pico y Peñarol, en la Liga Nacional, y que jugó para Chicago Bulls, Philadelphia 76ers y Sacramento Kings en la NBA, entre otros, analizó su salida del básquet profesional, pero no pudo dejar de lado la del seleccionado nacional. “A la selección de básquet no se le exige tanto como a la de fútbol”.

“Es muy cruel decir que siempre tenemos que ganar. No sólo son resultados, los logros van a quedar lejanos, pero lo importante es avanzar en lo institucional”, reconoció.

Por otro lado, “Chapu”, quien dejó la práctica profesional con el Real Madrid, subcampeón de la liga ACB de España, hizo un balance de su carrera y dijo que su personalidad fue fundamental para perdurar en el mejor nivel de este deporte.

“Sin mi personalidad, creo que hubiera sido uno del montón, lo mismo que sin mi manera de ver el básquet no hubiera sido quien fui”, cerró.