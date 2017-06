Juega un amistoso contra Uruguay en 9 de Julio

SELECCIÓN ARGENTINA U 19

La selección Argentina U19 -que jugará el mundial u19 Fiba en la Ciudad de El Cairo , Egipto- disputará una serie de partidos amistosos en la vecina Ciudad de 9 de Julio

Hoy a las 20 juega en el Club Atlético 9 de Julio ante la selección de Uruguay.

En el equipo Argentino juega el juninense Facundo Corvalan, quien enfrentará su segundo Mundial U19 (el anterior fue en Grecia, en el año 2015, con 16 años ).

Mañana saldrá la delegación rumbo a Egipto, donde tendrán otros amistosos más y debutará frente a Francia U19 el 1 de julio a las 10.15 hora Argentina. El 2 jugarán contra Corea del Sur y el 3 de julio con Nueva Zelanda .

El mundial tiene un total de 7 partidos a disputarse entre los días 1 al 9 de Julio.

Las entradas para esta noche tienen un costo de $200.



Argentina le ganó a Turquía

Por la segunda jornada del Rezé Basket International, el cual les sirve de preparación para el Sudamericano femenino U17, nuestras chicas se impusieron a las europeas por 60-57.

Como era de preverse, el duelo entre criollas y turcas fue cerrado de principio a fin. A diferencia de lo que ocurrió en el partido inaugural celebrado ayer ante las bielorrusas, a nuestra Selección no le costó el inicio del trámite, aunque sí, fue una puja constante en la búsqueda de predominar.

Las rivales tuvieron un mínimo de luz para meterse al segundo cuarto con cuatro puntos de diferencia (15-11), pero rápidamente, y a través de una sólida defensa, la celeste y blanca revirtió el tanteador, y con un parcial de 16-3 en los últimos cinco minutos del primer tiempo, se catapultaron por diez (37-27), al momento de llegar al descanso largo; bajo la conducción ofensiva de Florencia Chagas (18 puntos); apuntalada por Camila Suárez con otros 7.

Si bien el regreso de zona de vestuarios no modificó sustancialmente el trámite, con el correr de los minutos, y luego de varios ajustes, el seleccionado turco consiguió dar su golpe de efecto, emulando lo hecho por Argentina en el pasaje anterior.

De esa manera, y luego de llegar al promedio del cuarto con las nuestras arriba 41-35; una certera ráfaga de 11-4 por parte del adversario, dejó el marcador a favor de estas últimas por la mínima, 45-46, y un desenlace totalmente abierto para los diez minutos finales.

Ese breve receso le sirvió a Leonardo Costa y al resto del cuerpo técnico para reorganizar los sistemas, hacer foco en los puntos débiles mostrados instantes atrás, y devolverle a sus dirigidas la brújula del match.

Concentradas, y apoyándose en una defensa que siempre las enalteció, nuestras chicas sacaron adelante un trámite que se les había complicado. Volvieron a hacerse de las riendas del partido, y llegaron a los minutos cúlmines con una brecha favorable de siete (57-50), la cual sirvió de colchón para la última embestida turca.

La presión “roja” no llegó a causar todo el daño deseado, y pese a haberles quedado las últimas dos opciones de tiro, las rivales no consiguieron anotar; desatando la alegría nacional sobre el parquet del Gymnase Arthur-Dugast.

Síntesis

Argentina (60): Sofía Wolf 0, Florencia Chagas 24, Camila Suárez 13, Laila Raviolo 9 y Victoria Gauna 5 (inicial); Lucila Cragnolino 0, Sofía Acevedo 0, María Victoria Fux 5 y Candela Gentinetta 2. DT: Leonardo Costa.

Turquía (57): Zeybek 2, Fitik 11, Kinran 7, Sevval 7 y Gul 3 (inicial); Ozen 2, Sonmez 7, Tanrikulu 0, Taylan 0, Uzunoglu 0, Erdogan 14 y Yalcin 4. DT: Emre Ozsari. Parciales: 11-15 / 37-27 / 45-46. Estadio: Gymnase Arthur-Dugast.