Están los cuatro semifinalistas

BÁSQUET LOCAL

La próxima semana comenzarán las semifinales del campeonato apertura local.

Sarmiento chocará contra San Martín y Los Indios irá ante Deportivo Baigorrita.

Argentino había dejado pasar el tren de local y Baigorrita lo cocinó a fuego lento. Anoche “El Depo” le tiró toda la localía encima al Turco y lo eliminó del campeonato.

Argentino contó con la presencia de Gastón García y una noche espectacular de Gianni Dubois (7 triples, 2 dobes, 4 simples), pero en “La Leonera” manda “El Depo”.

En Lincoln, Sarmiento no tuvo inconvenientes en dejar en el camino a Cavul. Le ganó con comodidad por 81 a 57 y protagonizará un choque de “campanillas” con San Martín. Detalle:

Jueves

U15 - Porteño 39 - Ciclista 85

U19 - San Martín 46 - Los Indios 63

U17 - El Linqueño 63 - 9 de Julio 34

Anoche

U 15 Cavul 65 - San Martín 53

Mayores - Cavul 57 - Sarmiento 81

U17 - 9 de Julio 39 - El Linqueño 53

Mayores - Deportivo 78 - Argentino 75



Clasificación

U 15

9 de Julio 99 – 88 (2) vs El Linqueño 14 – 33 (0)

San Martín 57 - 53 (0) vs Cavul 61 - 65 (2)

Ciclista 77 – 85 (2) vs Porteño 34 - 39 (0)

Argentino 63 – 64 (2) vs Los Indios 40 – 48 (0)

Semis

Ciclista vs Argentino

9 de Julio vs Cavul



U 17

Argentino 63 – 54 (2) vs Porteño 32 – 51 (0)

Los Indios 55 – 49 (0) vs Ciclista 60 - 62 (2)

Cavul 89 - 83 (2) vs San Martín 76 – 69 (0)

El Linqueño 63 - 53 (2) vs 9 de Julio 34 - 39 (0)

Semis

Argentino vs Ciclista

Cavul vs El Linqueño



U 19

Ciclista 63 -78 (2) vs 9 de Julio 54-30 (0)

Los Indios 61 - 63 (2) vs San Martín 50 – 46 (0)

Argentino 62 – 66 (2) vs El Linqueño 34 – 32 (0)

Sarmiento 81 - 61 (2) vs Cavul 50 – 46 (0)

Semis

Ciclista vs Los Indios

Argentino vs Sarmiento



Mayores

Los Indios 73 - 74 (2) vs Ciclista 51 – 69 (0)

Argentino 53 - 75 (0) vs Baigorrita 66 - 78 (2)

Sarmiento 63 - 81 (2) vs Cavul 43 - 57 (0)

Junín 67 - 66 (0) vs San Martín 71 – 68(2)

Semis

Los Indios vs Baigorrita

Sarmiento vs San Martín