Baigorrita busca el pase a semifinales

BÁSQUET LOCAL

Esta noche pueden estar los otros dos semifinalista del campeonato apertura local.

En Baigorrita, Deportivo recibe la visita de Argentino y debe ganar para clasificar. El Turco necesita una victoria para forzar un desempate. El ganador enfrentará a Los Indios.

En Lincoln, Cavul es local ante Sarmiento. Los Vagos necesitan una victoria que les permita extender la serie, mientras que el Verde va en busca de la clasificación. Detalle:

Hoy

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - El Linqueño

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino

De haber 3º partidos se programarán a las 48 horas.



Clasificación

U 15

9 de Julio 99 – 88 (2) vs El Linqueño 14 – 33 (0)

San Martín 57 (0) vs Cavul 61 (1)

Ciclista 77 (1) vs Porteño 34 (0)

Argentino 63 – 64 (2) vs Los Indios 40 – 48 (0)



U 17

Argentino 63 – 54 (2) vs Porteño 32 – 51 (0)

Los Indios 55 – 49 (0) vs Ciclista 60 - 62 (2)

Cavul 89 - 83 (2) vs San Martín 76 – 69 (0)

El Linqueño vs 9 de Julio

Semis

Argentino vs Ciclista



U 19

Ciclista 63 -78 (2) vs 9 de Julio 54-30 (0)

Los Indios 61 (1) vs San Martín 50 (0)

Argentino 62 – 66 (2) vs El Linqueño 34 – 32 (0)

Sarmiento 81 - 61 (2) vs Cavul 50 – 46 (0)



Mayores

Los Indios 73 - 74 (2) vs Ciclista 51 – 69 (0)

Argentino 53 (0) vs Baigorrita 66 (1)

Sarmiento 63 (1) vs Cavul 43 (0)

Junín 67 - 66 (0) vs San Martín 71 – 68(2).