San Lorenzo se puso match point ante Quilmes

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

San Lorenzo de Almagro goleó anoche a Quilmes de Mar del Plata por 78 a 55 y puso match point la serie final de conferencia sur.

El dato saliente de la noche fue que el Cuervo ganó el segundo cuarto 21-1 en un hecho que puede ser inédito para la Liga Nacional de Básquetbol.

Además anoche Regatas Corrientes empató la serie final de la conferencia norte ante San Martín al imponerse como visitante por 68 a 54. Puede definir en el Parque Mitre.

Detalle

San Martín 54 (1) vs Regatas 68 (1)

San Lorenzo 78 (2) vs Quilmes MdP 55 (0)

24-06 Regatas vs San Martín

24-06 Quilmes MdP vs San Lorenzo

26-06 Regatas vs San Martín

26-06 Quilmes MdP vs San Lorenzo

30-06 San Martín vs Regatas

30-06 San Lorenzo vs Quilmes MdP