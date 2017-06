BÁSQUET LOCAL

San Martín es el segundo semifinalista del campeonato apertura local. Anoche le volvió a ganar a Club Junín por 68 a 66 y espera rival del cruce Cavul-Sarmiento que se miden recién mañana en la vecina localidad de Lincoln.

Detalle:

Anoche

U17 - San Martín 69 – Cavul 83

Mayores - San Martín 68 – Junín 66

U15 - Los Indios 48 – Argentino 64

U15 - El Linqueño 33 - 9 de Julio 68

U 19 – El Linqueño 32 - Argentino 66

Hoy

Club Porteño

19.30 U15 - Porteño - Ciclista

Club San Martín

20.30 U19 - San Martín - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

21.30 U19 - El Linqueño - Argentino



Mañana

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - El Linqueño

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino

De haber 3º partidos se programarán a las 48 horas.



Clasificación

U 15

9 de Julio 99 – 88 (2) vs El Linqueño 14 – 33 (0)

San Martín 57 (0) vs Cavul 61 (1)

Ciclista 77 (1) vs Porteño 34 (0)

Argentino 63 – 64 (2) vs Los Indios 40 – 48 (0)



U 17

Argentino 63 – 54 (2) vs Porteño 32 – 51 (0)

Los Indios 55 – 49 (0) vs Ciclista 60 - 62 (2)

Cavul 89 - 83 (2) vs San Martín 76 – 69 (0)

El Linqueño vs 9 de Julio

Semis

Argentino vs Ciclista



U 19

Ciclista 63 -78 (2) vs 9 de Julio 54-30 (0)

Los Indios 61 (1) vs San Martín 50 (0)

Argentino 62 – 66 (2) vs El Linqueño 34 – 32 (0)

Sarmiento 81 - 61 (2) vs Cavul 50 – 46 (0)



Mayores

Los Indios 73 - 74 (2) vs Ciclista 51 – 69 (0)

Argentino 53 (0) vs Baigorrita 66 (1)

Sarmiento 63 (1) vs Cavul 43 (0)

Junín 67 - 66 (0) vs San Martín 71 – 68(2)