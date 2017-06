Batacazo de Baigorrita en Las Morochas

BÁSQUET LOCAL-CUARTOS DE FINAL

Anoche Deportivo Baigorrita le quebró la localía a Argentino en cuartos de final al derrotarlo en El Fortín de las Morochas por 66 a 53. El viernes la serie se traslada a la vecina localidad.

En tanto Sarmiento sacó ventaja sobre Cavul imponiéndose 63 a 53. Detalle:

Anoche

U 15 - Ciclista 77 - Porteño 34

U19 - Los Indios 61 - San Martín 50

U15 - Argentino 63 - Los Indios 40

Mayores - Argentino 53 - Deportivo 56

Mayores - Sarmiento 63 - Cavul 53

U15 - 9 de Julio 99 - El Linqueño 14

U19 - 9 de Julio 30 - Ciclista 78

Hoy

Club Cavul

18 U15 - Cavul - San Martín

20 U19 - Cavul - Sarmiento

Club Porteño

18 U17 - Porteño - Argentino

Club Ciclista

18 U17 - Ciclista - Los Indios

20 Mayores - Ciclista - Los Indios

Miércoles 21

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - Cavul

21.30 Mayores - San Martín - Junín

Club Los Indios

19 U15 - Los Indios - Argentino

Club El Linqueño

19.30 U17 - El Linqueño - 9 de Julio

Jueves 22

Club Porteño

19.30 U15 - Porteño - Ciclista

Club San Martín

20.30 U19 - San Martín - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

21.30 U19 - El Linqueño - Argentino

Viernes 23

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - El Linqueño

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino

De haber 3º partidos se programarán a las 48 horas.



Clasificación

U 15

9 de Julio 99 (1) vs El Linqueño 14(0)

San Martín 57 (0) vs Cavul 61 (1)

Ciclista 77 (1) vs Porteño 34 (0)

Argentino 63 (1) vs Los Indios 40 (0)



U 17

Argentino 63 (1) vs Porteño 32 (0)

Los Indios 55 (0) vs Ciclista 60 (1)

Cavul 89 (1) vs San Martín 76 (0)

El Linqueño vs 9 de Julio



U 19

Ciclista 63 -78 (2) vs 9 de Julio 54-30 (0)

Los Indios 61 (1) vs San Martín 50 (0)

Argentino 62 (1) vs El Linqueño 34 (0)

Sarmiento 81 (1) vs Cavul 50 (0)

Mayores

Los Indios 73 (1) vs Ciclista 51 (0)

Argentino 53 (0) vs Baigorrita 66 (1)

Sarmiento 63 (1) vs Cavul 43 (0)

Junín 67 (0) vs San Martín 71 (1)