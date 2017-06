Doble jornada de primera en cuartos de final

BÁSQUET LOCAL

Tras la suspensión de los juegos de cuartos de final el viernes pasado, buena parte de la programación pasó para el día de hoy.

Por lo tanto en primera división Argentino recibe la visita de Deportivo Baigorrita, mientras que Sarmiento es local ante Cavul de Lincoln. Detalle:

Hoy

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Porteño

Club Los Indios

21.30 U19 - Los Indios - San Martín

Club Argentino

19 U15 - Argentino - Los Indios

21 Mayores - Argentino - Deportivo

Club Sarmiento

21 Mayores - Sarmiento - Cavul

Club 9 de Julio

19.30 U15 - 9 de Julio - El Linqueño

21.30 U19 - 9 de Julio - Ciclista

Martes 20

Club Cavul

18 U15 - Cavul - San Martín

20 U19 - Cavul - Sarmiento

Club Porteño

18 U17 - Porteño - Argentino

Club Ciclista

18 U17 - Ciclista - Los Indios

20 Mayores - Ciclista - Los Indios

Miércoles 21

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - Cavul

21.30 Mayores - San Martín - Junín

Club Los Indios

19 U15 - Los Indios - Argentino

Club El Linqueño

19.30 U17 - El Linqueño - 9 de Julio

Jueves 22

Club Porteño

19.30 U15 - Porteño - Ciclista

Club San Martín

20.30 U19 - San Martín - Los Indios

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - 9 de Julio

21.30 U19 - El Linqueño - Argentino

Viernes 23

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Sarmiento

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - El Linqueño

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Argentino

De haber 3º partidos se programarán a las 48 horas.

Clasificación

U 15

9 de Julio vs El Linqueño

San Martín 57 (0) vs Cavul 61 (1)

Ciclista vs Porteño

Argentino vs Los Indios



U 17

Argentino 63 (1) vs Porteño 32 (0)

Los Indios 55 (0) vs Ciclista 60 (1)

Cavul 89 (1) vs San Martín 76 (0)

El Linqueño vs 9 de Julio



U 19

Ciclista 63 (1) vs 9 de Julio 54 (0)

Los Indios vs San Martín

Argentino 62 (1) vs El Linqueño 34 (0)

Sarmiento 81 (1) vs Cavul 50 (0)

Mayores

Los Indios 73 (1) vs Ciclista 51 (0)

Argentino vs Baigorrita

Sarmiento vs Cavul

Junín 67 (0) vs San Martín 71 (1)