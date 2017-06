Mañana completan Los Indios y Cavul de Lincoln

MINIBÁSQUETBOL

Este fin de semana no hubo actividad por el campeonato local de minibásquetbol.

La intensa humedad reinante en el ambiente obligó a suspender algunos cotejos que estaban reprogramados y que deberán volver a fijar fecha de disputa.

En tanto mañana Los Indios recibe a Cavul de Lincoln aprovechando el feriado por el Día de la Bandera. Detalle:

Últimos resultados



Preinfantiles (U13)

Ciclista 27 vs Los Indios 47

9 de Julio 64 vs Sarmiento 40

Argentino 20 vs Junín 0

San Martin 0 vs CAVUL 20

El Linqueño 51 vs Porteño 43

Mini

Ciclista 0 vs Los Indios 4

9 de Julio vs Sarmiento (Amistoso)

Argentino 4 vs Junín 0

San Martin 0 vs CAVUL 4

El Linqueño 1 vs Porteño 3

Mañana

11 Los Indios vs Cavul